Perry Farrell prend le temps de « guérir » après l’annulation de la tournée Jane’s Addiction

Perry Farrell prend le temps de « réfléchir et de guérir » ainsi que de demander de l’aide médicale après l’explosion de violence du chanteur sur scène envers le guitariste Dave Navarro qui a conduit à l’annulation de la tournée de retrouvailles de Jane’s Addiction.

Dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, l’épouse de Perry, Etty Liu Farrell, a donné des nouvelles du chanteur à ses fans après l’annulation de la tournée. « Comme vous le savez, Perry est la plus douce des âmes. Nous sommes tout aussi étonnés que vous de l’explosion physique de Perry – mais vous devez savoir que Perry a dû être poussé à ses limites absolues… à cette fin, nous nous excusons », a écrit Etty.

« Nous prenons un peu de temps pour nous, pour réfléchir et guérir. Perry a déjà rendez-vous avec un oto-rhino-laryngologiste et un neurologue » ; dans un message publié après le concert raté de Boston, Etty a déclaré que la « frustration » de Perry due à un mal de gorge persistant et à des acouphènes l’avait finalement poussé à se déchaîner, d’où la nécessité de consulter ces spécialistes.

Etty a également rejeté les rumeurs selon lesquelles l’ivresse présumée de Perry aurait contribué aux tensions sur scène : « Si vous connaissez et aimez bien Perry, vous savez que je n’ai pas besoin de répondre aux autres fausses histoires. Nos âmes le savent. »

Plus tôt cette semaine, Jane’s Addiction a annulé le reste de la tournée, qui réunissait le noyau dur du groupe pour la première fois depuis 14 ans, suite à l’altercation sur scène entre Navarro et Farrell le week-end dernier. Selon certaines informations, les tensions étaient montées d’un cran pendant la tournée, les plaisanteries de Farrell avec la foule semblant frustrer Navarro.

Après l’annulation de la tournée, Navarro, le batteur Stephen Perkins et le bassiste Eric Avery ont déclaré que la tournée avait été annulée en raison d’un « comportement récurrent et des problèmes de santé mentale de notre chanteur Perry Farrell. Notre inquiétude pour sa santé et sa sécurité personnelles ainsi que pour la nôtre ne nous a laissé aucune alternative. Nous espérons qu’il trouvera l’aide dont il a besoin. »

Tendance

Farrell lui-même a déclaré : « Ce week-end a été incroyablement difficile et après avoir eu le temps et l’espace pour réfléchir, il est tout à fait normal que je m’excuse auprès de mes camarades de groupe, en particulier Dave Navarro, mes fans, ma famille et mes amis pour mes actions pendant le spectacle de vendredi. »

Etty Liu Farrell a ajouté samedi : « Perry va persévérer. Il va se rétablir. Il sera à nouveau heureux. Il pourra à nouveau partager sa musique, sa vision et son art – sans retenue. Ne vous y trompez pas, quand il sera prêt, il fera un autre pas de géant au-dessus des obstacles pour nous faire rire, réfléchir, tout en changeant le monde ensemble. »