Perry Farrell, membre de Janes Addiction, cherche à se faire soigner après une bagarre sur scène

« Amour. Bonté. Compassion. Grâce. » Etty Lau Farrell, l’épouse de Perry Farrell, le leader de Jane’s Addiction, demande tout cela. À la suite de l’accrochage sur scène entre Farrell et le guitariste de Jane’s Addiction, Dave Navarro, Etty Lau a posté sur Instagram que son mari cherchait à se faire soigner par un oto-rhino-laryngologiste et un neurologue pour aller à la racine du problème.

La semaine dernière, « plutôt que de spéculer », Etty Lau a publié une vidéo de Farrell poussant et frappant Navarro lors d’un concert à Boston. Mais la vidéo avait déjà commencé à faire le tour d’Internet. Farrell s’est depuis excusé et le groupe a annulé les dates de sa tournée restante. Dans son message de la semaine dernière, Etty Lau a mentionné « beaucoup de tension et d’animosité entre les membres » au sein du groupe « qui rendaient le groupe si dynamique » mais qui pouvaient être explosives.

Etty Lau a remercié les fans de Jane Addition qui ont répondu au comportement récent de Farrell avec « amour et compassion, des mots gentils et même vos maisons où vous échapper ». Elle a également été « tout aussi étonnée » par la vue de Farrell, « la plus douce des âmes », agissant avec une telle agressivité. « Perry a dû être poussé à ses limites absolues… à cette fin, nous nous excusons ». Selon le message, Farrell « prendra un peu de temps pour réfléchir et guérir » et « a déjà rendez-vous avec un oto-rhino-laryngologiste et un neurologue ».

Dans son précédent article, Etty Lau expliquait que « la frustration de Farrell s’était accrue » car il pensait que le volume sonore de la scène couvrait sa voix. En conséquence, Farrell souffrait d’acouphènes et de maux de gorge, d’où sa visite chez un oto-rhino-laryngologiste.

« Avec tout votre amour, votre gentillesse, votre compassion et votre soutien, vous savez que Perry va persévérer. Il va se rétablir », a-t-elle écrit. « Il sera à nouveau heureux. Il pourra à nouveau partager sa musique, sa vision et son art – sans retenue. »