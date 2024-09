Perry Farrell frappe Dave Navarro sur scène lors du concert de Jane’s Addiction

Le concert réuni de Jane’s Addiction à Boston s’est terminé prématurément vendredi après que le chanteur Perry Farrell a frappé le guitariste Dave Navarro sur scène et au milieu d’une chanson.

Comme le montre la vidéo du concert, lors d’une interprétation de « Ocean Size », Farrell s’est agité pour une raison obscure, s’est dirigé vers Navarro et a frappé le dos du guitariste avec son épaule. Farrell, agressif et toujours en colère, a continué à crier sur Navarro, perplexe, et le chanteur a finalement réussi à envoyer un crochet droit sur l’épaule de son compagnon de groupe de longue date :

« C’est quoi ce bordel ? » s’interroge Navarro alors qu’un membre de l’équipe retenait Farrell. Lorsque le chanteur a tenté de contourner le membre de l’équipe et de s’en prendre à Navarro, deux autres membres de l’équipe et même le bassiste Eric Avery ont couru pour retenir Farrell et l’emmener dans les coulisses. Navarro a finalement quitté la scène lui aussi, et le concert s’est terminé après 11 chansons, soit trois ou quatre chansons de moins qu’un spectacle typique jusqu’à présent au cours de la tournée de retrouvailles de Jane’s Addiction, aujourd’hui menacée.

Selon Variétéce qui s’est passé entre les membres du groupe sur scène à Boston couvait depuis la première tournée commune des « Core Four » en 14 ans, lancée en août. Lors des précédentes étapes, les longues plaisanteries de Farrell avec le public ont visiblement frustré Navarro sur scène. Variété note également que plusieurs critiques de concerts ont mentionné que Farrell avait consommé une bouteille de vin rouge sur scène tout au long de la représentation.

Cependant, aucun des premiers incidents — y compris une paire de spectacles en difficulté à New York plus tôt dans la semaine — préfigurait ce qui s’est passé à Boston : JamBase Il a été rapporté que le problème a commencé pendant « Mountain Song », avec Farrell qui criait sur Navarro. Les querelles ont continué pendant la chanson suivante « Three Days » et ont culminé avec le coup de poing « Ocean Size ».

Jane’s Addiction n’a pas encore commenté la confrontation, et Avery’s Instagram – qui a souvent posté des messages pendant que le groupe était en tournée – n’a pas non plus mentionné l’incident. Cependant, la femme de Farrell, Etty, a écrit une longue explication sur les réseaux sociaux qui a décomposé la situation.

« Il y avait clairement beaucoup de tension et d’animosité entre les membres… la magie qui rendait le groupe si dynamique. Eh bien, la dynamite était allumée », a écrit Etty Lau Farrell.

« La frustration de Perry s’était accrue, soir après soir, il avait l’impression que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était couverte par le groupe. Perry souffrait d’acouphènes et de maux de gorge tous les soirs. Mais lorsque le public au premier rang a commencé à se plaindre jusqu’à ce que Perry l’insulte en disant que le groupe avait prévu de jouer trop fort et qu’ils ne l’entendaient pas, Perry a perdu la tête. »

Etty a ajouté qu’une confrontation avait également eu lieu dans les coulisses entre Farrell et Avery, qui « ont mis Perry dans une prise de tête et l’ont frappé à l’estomac à trois reprises ».

« Perry était une bête folle pendant la demi-heure qui a suivi. Il n’a finalement pas réussi à se calmer, mais s’est effondré et a pleuré et pleuré », a ajouté Etty à propos de la scène dans les coulisses. « Eric, eh bien, il n’a pas compris ce qu’était la désescalade. [sic] « Ils ont voulu profiter de la situation et ont lancé quelques coups bas à Perry. »

Liam Gallagher, un expert des querelles au sein du groupe, a tweeté en réponse à la vidéo du combat de Jane’s Addiction : « Leur attitude pue. » Lorsqu’un fan a plaisanté en disant qu’un incident similaire se produirait entre Liam et Noel pendant la tournée de retrouvailles d’Oasis, Liam a répondu« Je ne pense pas que nous soyons très professionnels ces jours-ci, nous allons vous époustoufler. »

La tournée de retrouvailles de Jane’s Addiction devrait, pour l’instant, se poursuivre dimanche soir à Bridgeport, dans le Connecticut. La tournée elle-même devrait se terminer le 16 octobre à Los Angeles, ville natale du groupe. Cette tournée marquait la première fois en 14 ans que les quatre membres du groupe, Farrell, Navarro, Avery et le batteur Stephen Perkins, tournaient ensemble, et intervient après que Navarro ait temporairement quitté le groupe au milieu d’une longue bataille contre le Covid.