Perry Farrell frappe Dave Navarro, mettant fin au spectacle sur l’addiction de Jane

Le concert de Jane’s Addiction à Boston a été interrompu par le coup de poing du chanteur Perry Farrell sur le guitariste Dave Navarro. Le chanteur s’est ensuite mis en colère et a dû être maîtrisé et escorté hors de la scène par plusieurs membres de l’équipe.

Vous pouvez voir de nombreuses vidéos de l’altercation ci-dessous.

Selon JamBaseSelon les rapports des médias sociaux, des problèmes non spécifiés entre Navarro et Farrell ont commencé pendant la neuvième chanson de la soirée, « Mountain Song », et se sont poursuivis tout au long de la Rituel de l’habituel l’épique « Three Days » et qui a débordé à la fin de « Ocean Size ».

Au milieu de la chanson, on peut voir Farrell crier sur Navarro, puis frapper agressivement le guitariste pendant qu’il jouait. Cela a conduit Navarro à utiliser son avant-bras pour retenir Farrell alors qu’ils se disputaient, et Farrell s’est alors libéré de la prise et a frappé Navarro avant que les membres de l’équipe n’interviennent.

Après que Farrell ait été emmené hors de la scène par plusieurs membres de l’équipe, le groupe est venu sur le devant de la scène pour remercier les fans. Le batteur Stephen Perkins a notamment serré Navarro dans ses bras, prenant des nouvelles du guitariste.

Au moment de la mise sous presse, aucune déclaration ou explication n’a été fournie par le groupe ou l’un de ses membres.

Cela fait un peu plus de quatre mois que la formation originale de Jane’s Addiction s’est réunie sur scène, alors que Dave Navarro de retour au groupe en mai après avoir été mis à l’écart en raison d’une longue COVID ces dernières années. Le groupe devrait se produire à nouveau dimanche soir à Bridgeport, dans le Connecticut.

Jane’s Addiction – 13 septembre 2024 Liste des chansons du Leader Bank Pavilion de Boston (par Setlist.fm)

1. « Sifflet de bouilloire »

2. « Putains »

3. « Les cochons dans le zen »

4. « Ce n’est pas juste »

5. « Ted, admets-le »

6. « Rouleaux d’été »

7. « Jane dit »

8. « Et puis elle l’a fait »

9. « Chanson de la montagne »

10. « Trois jours »

11. « La taille de l’océan »