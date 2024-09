Perry doit des excuses au contribuable de Falls

6 septembre — « Vraiment scandaleux » et digne d’excuses publiques.

C’est ainsi que Paul Wolf, président de la Coalition de New York pour un gouvernement ouvert, a décrit la conduite du président du conseil municipal de Niagara Falls, Jim Perry, après avoir empêché un contribuable de s’exprimer sur une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information pendant la partie consacrée au « bien de la communauté » lors de la réunion du conseil de mercredi.

Wolf, un avocat de Williamsville qui a fondé le groupe de transparence du gouvernement à l’échelle de l’État, a déclaré que Perry n’avait « aucune raison légitime » d’empêcher Tanya Barone, résidente de Falls et contribuable, de discuter des informations sur le contrat de refuge pour animaux de la ville qu’elle a reçues de la mairie après avoir déposé une demande FOIL.

Wolf était d’accord avec Barone qui soutenait, avant que Perry ne demande à un policier de l’expulser de la salle du conseil, que la dépense de l’argent des impôts pour un contrat municipal était une question appropriée à discuter lors d’une réunion du conseil municipal.

« Il est tout à fait scandaleux qu’un élu municipal demande à un policier d’expulser un citoyen parce qu’il n’a pas apprécié le sujet qu’il abordait », a déclaré Wolf. « Aux États-Unis, vous ne devriez pas être expulsé d’une réunion publique parce qu’un élu n’aime pas ce que vous avez à dire. M. Perry devrait tirer les leçons de son erreur et s’excuser publiquement de son comportement. Il ne devrait pas être si difficile pour un élu d’écouter simplement ce qu’un citoyen a à dire. »

La réunion du conseil de mercredi a pris fin brusquement après que Perry ait refusé à Barone la possibilité de continuer à s’adresser au conseil après avoir suggéré que ce dont elle voulait parler était une affaire « personnelle ».

Lorsque Barone s’est approchée du podium dans la salle du conseil, elle a annoncé qu’elle avait l’intention de « parler de la demande FOIL du bureau du greffier de la ville concernant le contrat d’hébergement pour chiens que nous avons actuellement avec le Pit Chic ».

« Ce n’est pas une affaire personnelle », a-t-elle dit à Perry. « C’est une affaire contractuelle entre la ville et un fournisseur. C’est pour le bien de la communauté. Ce sont mes impôts et ceux de toutes les personnes présentes dans cette salle qui financent des choses. »

« C’est ça », répondit Perry, ce à quoi Barone répondit : « Vraiment ? »

« Les demandes de FOIL ne sont pas dans l’intérêt de la communauté », a déclaré Perry. « Je ne vais pas me disputer avec vous. Asseyez-vous. »

« C’est pour le bien de la communauté », a poursuivi Barone. « Je n’attaque personne. Je parle de documents que j’ai reçus du greffier de la ville. »

Lorsque Perry a répondu : « C’est une demande de dénigrement. C’est une affaire personnelle », le conseiller Brian Archie est intervenu et a dit : « Est-ce un secret ? S’il y a une demande d’information et qu’elle veut la partager, quel est le problème ? Aidez-moi à comprendre. »

Le conseil s’est ensuite rendu au bureau du procureur de la ville, revenant plus tard pour déclarer que la réunion avait été ajournée en raison de ce que Perry a décrit comme un « manque de consensus ».

Barone fait partie depuis des mois d’un groupe de critiques virulents du contrat actuel de la ville pour les services d’hébergement d’animaux avec The Pit Chic, un centre de pension et de dressage de chiens de Grand Island.

Ce n’est pas sa première confrontation avec Perry, qui, en avril, a annoncé qu’il suspendait ses privilèges de parole, ainsi que ceux de sa collègue critique de Pit Chic, Janine Gallo, pendant les réunions du conseil jusqu’au 4 juin.

À l’époque, Perry avait déclaré que cette mesure visait à mettre un frein à ce qu’il décrivait comme le comportement « de cirque » dont certains participants à la réunion avaient fait preuve lors de la réunion du 4 avril, au cours de laquelle Perry avait dit à Barone et Gallo qu’ils devaient « grandir » et s’abstenir de « se comporter comme des enfants mal élevés », faute de quoi ils perdraient leur droit de parole pour le reste de l’année. Au cours de la réunion du conseil d’avril, Perry avait dit à Barone et Gallo que s’ils souhaitaient perturber les débats, les agents de la mairie seraient « heureux » de les escorter à la sortie. Il avait également suggéré que les deux hommes pourraient être accusés d’« interférence » avec des « fonctions administratives ».

« Nulle part dans aucune partie du monde vous ne pouvez vous lever devant un organisme gouvernemental, l’insulter, l’insulter, frapper à la tribune, jeter des objets et ignorer les avertissements mois après mois sans répercussions », avait déclaré Perry à l’époque.

Barone et Gallo font partie d’un groupe d’individus qui ont vigoureusement – et parfois bruyamment – remis en question la décision du maire Robert Restaino et d’une majorité des membres du conseil de conclure un contrat de 16 mois pour des services d’hébergement pour animaux avec The Pit Chic sur Grand Island sans avoir au préalable sollicité des offres publiques auprès d’autres fournisseurs.

Perry a insisté sur le fait que les « accusations concernant des activités illégales menées par le refuge pour animaux » ont été « vérifiées » et ont été jugées inexactes sur la base de son évaluation et de celle de l’avocat de la ville, Tom DeBoy.

En réponse aux questions, Perry a déclaré qu’il existe des règles inscrites à l’ordre du jour et distribuées à chaque intervenant et que lorsque le président comprend que la personne viole les règles qui sont imprimées et qui lui sont remises, il a l’obligation de prendre une décision.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il y avait de « personnel » dans le fait que Barone veuille discuter des informations obtenues grâce à une demande FOIL, Perry a répondu qu’il avait des « informations personnelles » dont il ne pouvait pas parler et a refusé de donner plus de détails.

« La section « pour le bien de la communauté » n’est pas destinée à permettre aux gens d’exprimer leurs griefs personnels », a déclaré Perry. « Ce n’est pas la première fois que Mme Barone viole ces règles. Elle a reçu de nombreux avertissements mais refuse de les respecter. J’essaie de rétablir l’ordre dans les réunions du conseil face à certaines personnes qui ont des griefs personnels à exprimer, et je continuerai à le faire. Pour des raisons de courtoisie professionnelle, je préfère ne rien dire de plus sur le sujet pour le moment. »

DeBoy n’a pas répondu à une demande de commentaire jeudi.