Perroquet, plein d’esprit de Noël, crie “Jingle Bells” à son chiot, les utilisateurs racontent

Noël frappe à nos portes et la ferveur festive de littéralement tout le monde, y compris les animaux, est à son apogée. Cette vidéo d’un oiseau chantant des grelots pour un toutou en témoigne. Si vous êtes un amoureux des animaux, nous sommes sûrs que l’interaction amusante entre l’oiseau et le petit chien va vous remonter le moral instantanément.

Dans le clip, on peut voir un chien assis sur le canapé. Pendant ce temps, l’oiseau semble se tenir devant le toutou et siffler avec enthousiasme la chanson de Noël populaire, Jingle Bells, pour lui. Le chien semble indifférent et s’abstient d’établir un contact visuel avec l’oiseau. Le clip a été partagé sur Twitter plus tôt cette semaine. Il a suscité toutes sortes de réactions de la part des utilisateurs des médias sociaux. La légende du clip disait: “Bird aime chanter, mais le chien.”

Regarde:

“Awww petit oiseau essayant de conquérir le cœur du toutou.. Oh allez maintenant !! Ne sois pas si dur avec elle, s’il te plaît Baby Doggi », a expliqué un Tweep.

Un autre utilisateur a souligné que les jingles peuvent rendre le chien mal à l’aise. Ils ont écrit: « Whoo boy- ça doit être douloureux- *très*- pour ce pauvre petit chien. L’ouïe du chien est tellement plus sensible que la nôtre, et c’était un peu douloureux pour moi. Le propriétaire devrait cesser d’exploiter pour une vidéo.

“C’est UN chien patient. Nous avons continué à attendre la fin abrupte de la chanson. et des plumes qui se répandent PARTOUT. NB Aucun animal n’a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo. Ouf », a lu l’une des réponses.

Tout en comparant le chien à un employé d’un magasin de détail, un Tweep a écrit : “Le pauvre chien est probablement comme un employé de magasin de détail qui l’a entendu soixante fois pendant son quart de travail… depuis octobre.”

Déposez vos commentaires pour nous dire si la saison de Noël vous fait chanter des jingles ou vous asseoir sur le canapé comme le chien grincheux.

