Perroquet cueillant des découpes de papier et les attachant à sa queue est adorable

Vous devez avoir entendu le célèbre proverbe des Fables d’Ésope : « Mettre des plumes de paon ne fera pas de vous un paon. Le proverbe, qui se rapporte à une histoire moralisatrice qui conseille aux gens de “simplement être soi-même”, a une grue comme personnage central, essayant de devenir plus belle en imitant un paon. Il attache bêtement des plumes de paon à sa queue, oubliant qu’en tant que grue, il ressemblera toujours à une grue. Eh bien, une vidéo virale particulière, qui fait actuellement le tour d’Internet, présente également un spectacle similaire, où un perroquet peut être vu en train d’essayer de décorer sa queue à l’aide de papiers découpés.

La vidéo désormais virale a été partagée sur Instagram il y a quelques jours. Le clip divertissant révèle la vue réconfortante d’un perroquet vert arrachant de fines bandes de papier découpé et les attachant à ses plumes. Toute la longueur de la queue du bonhomme ailé est parsemée de bandes de papier, donnant l’impression d’une création artistique.

L’oiseau, perché sur une table, semble absorbé par la tâche bizarre alors qu’il continue à grignoter le papier conservé sur la table elle-même. La vidéo a laissé les utilisateurs des médias sociaux s’interroger sur les intentions du perroquet derrière elle. Il semble que l’oiseau essayait également de se transformer en paon en ajoutant des découpes de papier à sa courte queue. Essayait-il de se préparer pour un défilé de mode ? Hélas, le secret meurt avec la conclusion de la vidéo.

“Je suis un paon”, a lu la légende du message.

Depuis son partage, la vidéo amusante a recueilli plus de 99,1k vues et plus de 8k likes sur Instagram. La population d’Instagram n’a pas ménagé ses efforts pour partager leurs réactions tout aussi drôles dans les commentaires. “Extensions de cheveux : Bird Edition”, a plaisanté un utilisateur. “Il est en train de s’armer pour la guerre”, a noté un autre. “Il essaie d’impressionner les dames”, a déclaré un troisième individu.

Les perroquets et leurs caprices ne manquent jamais d’impressionner les internautes. Par exemple, dans une autre publication Instagram, un perroquet conure du soleil a été vu en train de passer le meilleur moment de sa vie dans une voiture. Vous vous sentirez forcément envieux après avoir vu ce petit oiseau profiter des petits plaisirs de la vie.

Comme le montre le clip, le perroquet est repéré allongé sur le dos dans un siège spécial fabriqué avec un masque facial, ressemblant à un hamac. Il se balance dans le mouvement de la voiture, semblant incroyablement mignon.

