Perrie Edwards a réfléchi au moment où ses amygdales ont été considérablement enlevées après avoir explosé de taille tout en travaillant sur le premier album Little Mix.

La star de 27 ans, en tête du classement, a été emmenée pour une opération chirurgicale en 2012 – peu de temps après avoir remporté The X Factor en 2011 avec ses coéquipiers Leagh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall et maintenant l’ancien membre du groupe Jesy Nelson.

Perrie dit qu’elle «grincera des dents» chaque fois qu’elle entendra des enregistrements de sa musique du premier album Little Mix, DNA.

La star souffrait d’amygdales enflammées lorsque l’album a été enregistré – et elle dit que sa capacité à chanter s’est améliorée après avoir fait fouetter les coussinets charnus de la gorge par des médecins.







S’exprimant sur Apple Music 1, Perrie a déclaré: «Sur X Factor, nous n’avons pas dormi et mes amygdales avaient la taille de ballons.

«Je suis allé voir un spécialiste et il a dit: ‘J’ai fait ce travail pendant 30 ans et je n’ai jamais vu d’amygdales comme celle-ci. Je ne sais pas comment tu peux respirer.

«Ils les ont enlevés et ma voix a complètement changé pour le mieux.







Prenant une fouille sur la façon dont sa propre voix sonnait, elle a ajouté: «J’étais comme Kermit la grenouille.»

En août 2018, Perrie a révélé qu’elle avait subi une nouvelle chirurgie de la gorge après un traitement à son œsophage.

L’œsophage est le tube musculaire qui relie la bouche à l’estomac – et la star a révélé que le remplissage de son estomac était sa priorité après être passé sous le couteau.







À la suite de son opération, elle a écrit sur Instagram alors qu’elle était au restaurant: «Seulement, j’aurais une opération puis demander à être emmenée au lierre pour mon dessert préféré à la bombe au chocolat!

«Mon œsophage ne peut pas s’interposer entre moi et mon amour de la nourriture. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort.

Les fans de Little Mix n’auront peut-être pas besoin d’attendre trop longtemps pour entendre de nouveaux morceaux chantés par Perrie and co car ils ont confirmé plus tôt ce mois-ci qu’ils travaillaient sur de la nouvelle musique – après le départ choc de Jesy le mois dernier.