Perrie Edwards a laissé tomber un indice cryptique sur son premier projet solo loin de Little Mix.

La chanteuse de Break Up Song, 27 ans, a supprimé le nom du groupe de la section à propos de moi de sa page Instagram, et a ajouté un lien vers le site « wearedisora.com ».

Suivre le lien vous amène à un site vierge appelé Disora ​​et invite les utilisateurs à ajouter leur adresse e-mail pour recevoir des nouvelles sur le projet secret, qui sera lancé cette année.

Et ses fans ont immédiatement repéré le changement.

L’un d’eux a tweeté: « À partir de maintenant, nous l’appellerons miss THE Perrie Edwards. Quoi qu’il en soit, ce sera génial. @LittleMix #Disora. »

Un troisième a déclaré: « Perrie Edwards doit sa propre compagnie à l’âge de 27 ans. Donc putain de roi puissant. »

On prétend que Perrie et ses camarades de groupe Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall prévoient de devenir solo après que Jesy Nelson ait quitté Little Mix.

Ils auraient tous été impliqués dans des plans secrets pour lancer une carrière individuelle cette année à la fin de leur contrat existant.







Ils ont rencontré de nouveaux gestionnaires, agents et chefs de file de l’industrie, selon The Sun.

Le mois dernier, Jesy a annoncé qu’elle quittait le groupe, affirmant que la célébrité avait nui à sa santé mentale.

Dans leur déclaration après avoir partagé la nouvelle, les autres membres de Little Mix ont promis de continuer en trio.