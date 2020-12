Perrie Edwards était dans des crises de rire alors qu’elle habillait son chien Hatchi en Katy Perry avec une perruque bleue frappante.

La star de Little Mix, 27 ans, a rejoint Jimmy Hill sur la chaîne de médias sociaux de Capital FM, où le duo était chargé de transformer leurs chiens de compagnie en différents personnages.

«Nous avons pensé pourquoi ne pas rendre hommage à certains de nos artistes préférés de la capitale dans une bataille de mode, alors nous allons habiller de beaux petits chiots de trois looks emblématiques d’artistes de la capitale pour voir à qui appartient la tenue et celle d’un chien. petit-déjeuner, »expliqua Jimmy.

Le chien de Perrie, Hatchi, est apparu à l’aise alors qu’il fabriquait une perruque bleue et une paire de lunettes de soleil alors qu’il était habillé en Katy Perry.

L’adorable chiot de Jimmy était vêtu d’un petit pull bleu alors qu’il s’habillait en Harry Styles.







(Image: capitalofficial / Instagram)



Au deuxième tour, Perrie a eu un peu plus de mal à essayer d’habiller Hatchi parce que la petite tenue de chien était un peu trop serrée.

Cependant, Jimmy était toujours capable de deviner la première fois que Hatchi était déguisé en Stormzy.

Le deuxième tour a vu le chien de Jimmy habillé comme l’emblématique Billie Eilish.

Le troisième et dernier tour avait à la fois Perrie et Jimmy en points de suture absolus alors que Hatchi modelait une longue perruque brune et continuait à lui faire un signe de la tête.







(Image: capitalofficial / Instagram)



Alors que Jimmy était capable de deviner que le troisième personnage Hatchi était habillé comme Ariana Grande, Perrie a perdu le tour final alors qu’elle luttait pour identifier l’artiste que Roo était censé être.

« Je pense que les vrais gagnants ici sont Hatchi et Roo pour avoir l’air si stylé. Comme, ils méritent de gagner vous savez », a ajouté Perrie après les trois tours.

Les fans de Capital FM ont adoré le clip et se sont rendus dans la section des commentaires pour partager leur appréciation.







(Image: capitalofficial / Instagram)



« J’en avais vraiment besoin après les nouvelles d’hier », a écrit un fan.

« Perrie et Hatchi sont le duo le plus emblématique. Changez d’avis », a écrit un autre.

Un autre a ajouté: « Hatchi et Perrie ont toujours mis un sourire sur nos visages, c’était vraiment nécessaire, merci. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033