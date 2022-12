Perri Kiely de Diversity révèle que Jordan Banjo lui raconte des “histoires d’horreur” I’m A Celeb – malgré la série All-Star

IL EST un danseur à succès et une star de télé-réalité qui est souvent lié à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Mais Perri Kiely, 26 ans, de Diversity, admet que les “histoires d’horreur” de son ami proche Jordan Banjo de son séjour au camp sont plus qu’un peu rebutantes.

instagram/@ealperrikiely

Jordan Banjo a raconté à Perri Kiely des “histoires d’horreur” à propos de I’m A Celebrity[/caption]

Ligne ferroviare

Perri s’associe à Trainline pour une nouvelle campagne de mode durable[/caption]

Caractéristiques de Rex

Le finaliste de Dancing On Ice avait précédemment déclaré qu’il serait prêt à relever le défi de la jungle une fois de retour en Australie depuis son domicile temporaire du château de Gwrych au Pays de Galles.

Mais maintenant que la première série vers le bas en deux ans est terminée, il commence à regretter ses paroles.

Dans une interview exclusive pour promouvoir une nouvelle campagne Trainline, il déclare : « Je pense qu’une partie de moi espérait peut-être que ça resterait au Pays de Galles, mais maintenant c’est de retour en Australie, j’ai probablement parlé trop tôt… Je vais juste dis que j’irai, envoie-moi en Australie.

“Beaucoup de gens m’ont récemment posé des questions sur I’m A Celeb, surtout parce que Jord a été dans la jungle, mais tout ce que Jord me raconte, ce sont des histoires d’horreur. J’ai des gens qui disent “tu devrais y aller” et puis j’ai Jord qui me dit “non, c’est la pire décision de tous les temps”. J’aimerais donc relever le défi I’m A Celeb, mais si Jord me parle avant que j’entre, je pense que je pourrais le mettre en bouteille.

Jordan, 29 ans, était la quatrième célébrité à quitter le camp en 2016.

Malgré ses histoires de terreur, il revient pour une deuxième bouchée de la vie dans la jungle dans la série All-Stars de l’année prochaine aux côtés d’Amir Khan et Helen Flanagan.

Pendant ce temps, Perri, socialement conscient, soutient actuellement une nouvelle collaboration de mode entre Trainline et la marque de vêtements durables RÆBURN pour créer un survêtement sur mesure inspiré des imprimés trouvés sur les sièges de train à travers le Royaume-Uni.

Perri a adoré modéliser le design – fabriqué à partir de matériaux inutilisés – sur un wagon de train, et l’impression est si précise qu’il s’est intégré sans effort aux sièges.





Ce fut une campagne facile pour lui, après que de nouvelles recherches ont révélé que les deux tiers des 18-24 ans considèrent la vie durable comme quelque chose à laquelle aspirer.

Il a déclaré: «Il semble que tant de gens parlent de sauver la planète ces jours-ci et parlent de recyclage. C’est notre futur dont nous parlons, le futur dans lequel je vis et dans lequel les enfants de tous mes amis vont vivre.

«Nous devons participer et faire notre part, et même faire de petites campagnes comme celle-ci, chaque personne s’impliquant et prenant ces promesses, essayant de changer son mode de transport en train. Toutes ces petites choses en tant qu’individu aident. Si je peux en faire une petite partie, je suis absolument là pour ça.

Trainline a choisi de reverser 100% des bénéfices du partenariat au WWF (World Wide Fund for Nature). Lors de l’achat d’un survêtement, les clients recevront également un code promotionnel pour demander une carte de transport numérique gratuite (jusqu’à trois ans – RRP £ 70) pour les aider à continuer à faire des choix de voyage plus durables.

Perri Kiely a été le premier à modéliser le nouveau Piste-costume conçu par Christopher Raeburn en collaboration avec Trainline. La Piste-les combinaisons font partie d’une campagne visant à encourager davantage de personnes à voyager en train et sont disponibles à l’achat ici, avec tous les bénéfices reversés au WWF : Shop.wwf.org.uk/icamebytrain

Rex

Jordan et Perri ont une carrière médiatique réussie[/caption]

Ligne ferroviare

Perri croit que de petits gestes individuels peuvent avoir un impact collectif sur l’environnement[/caption]