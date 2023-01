Perquisition de la police au domicile de l’attaquant d’une église en Espagne

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré que la police fouillait le domicile de l’agresseur encore inconnu pour “déterminer la nature, terroriste ou autre”, de l’incident de mercredi soir. Grande-Marlaska a également confirmé qu’aucun autre suspect n’était impliqué et que le détenu n’avait pas de casier judiciaire.

ALGECIRAS, Espagne – La police a fait une descente jeudi au domicile d’un agresseur armé d’une machette, un jour après que deux attaques contre des églises eurent fait un mort et un prêtre grièvement blessé.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le suspect était toujours interrogé et qu’il faisait l’objet d’un ordre d’expulsion espagnol depuis juin de l’année dernière. Le ministre écourte une visite à Stockholm pour une réunion des ministres de l’Union européenne pour se rendre à Algésiras.

Algésiras est une ville portuaire très cosmopolite et le premier point d’arrivée de nombreux bateaux en provenance d’Afrique du Nord, ce qui la place au centre des débats espagnols sur la migration irrégulière.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré plus tôt que l’homme tué dans l’attaque était un sacristain, une personne qui prépare la messe, à Nuestra Señora de La Palma, tandis qu’un prêtre a été blessé plus tôt dans une autre église. La mairie d’Algésiras a indiqué que le sacristain s’appelait Diego Valencia et a identifié le prêtre blessé comme étant Antonio Rodríguez. Rodríguez reste dans un état grave.