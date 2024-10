Perplexity lance une application Mac native

Startup de recherche axée sur l’IA Perplexité a lancé aujourd’hui son application Mac native pour concurrencer d’autres applications d’IA comme ChatGPT d’OpenAI et Poé de Quora app – ce dernier regroupe différents grands modèles de langage.

Perplexity avait teasé l’application plus tôt ce mois-ci et avait demandé aux utilisateurs de s’inscrire aux précommandes afin de recevoir une notification lorsque l’application serait disponible.

L’application Mac est gratuite, mais vous pouvez acheter Perplexity Pro pour 20 $ par mois ou 200 $ par an. Cet abonnement offre aux utilisateurs l’avantage de plus de 300 recherches Pro, qui sont des résultats de recherche plus approfondis par rapport à son niveau de recherche rapide gratuit.

La version Mac vous permet également d’appeler rapidement la recherche Perplexity via des raccourcis clavier. Vous pouvez également accéder au mode vocal, au téléchargement de fichiers et au mode dictée vocale à l’aide de raccourcis. Bien que vous puissiez télécharger des fichiers et poser des questions en tapant sur le site Web, l’ajout du mode vocal et de la dictée est utile pour les personnes plus à l’aise avec les interactions audio.

La nouvelle application vous permet également de poser des questions de suivi et de parcourir l’historique de vos conversations via la barre latérale. La société a lancé à la fois son iOS et Androïde applications l’année dernière.

Plus tôt cette semaine, Le Wall Street Journal a rapporté que Perplexity cherchait à lever 500 millions de dollars de financement qui doublerait sa valorisation à 8 milliards de dollars. Plus tôt ce mois-ci, le New York Times a envoyé à l’entreprise une lettre de cessation accusant la startup de grattage et de plagiat.