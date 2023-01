Perplexe face au rôle du joueur vedette, la demande de Dinesh Karthik à l’équipe indienne

La compétition pour les places dans l’équipe indienne de cricket reste aussi féroce que jamais. Malgré le nombre de matchs que l’équipe indienne joue ces jours-ci, il y a toujours de nouveaux arrivants qui frappent aux portes de l’équipe senior. Alors que l’équipe indienne continue de se débattre avec le problème de trouver un “ finisseur ” au cricket T20I, le batteur vétéran du gardien de guichet Dinesh Karthik a exhorté la direction de l’équipe à promouvoir Deepak Hooda plus haut dans l’ordre des frappeurs et à donner au Jitesh Sharma non plafonné une opportunité à No 6.

Hooda a très bien réussi en Premier League indienne, en particulier aux places n ° 3 et n ° 4, mais dans l’équipe indienne, il continue d’être testé en tant que finisseur, au n ° 6 ou même plus bas parfois. Karhik, peu impressionné par le rôle attribué au polyvalent, estime que l’équipe devrait lui donner une chance de faire ses preuves au n ° 3 avant que la décision de le quitter ne soit prise.

“Être constant est la chose la plus difficile à 5, 6, 7, surtout à 6 et 7. Donc Deepak Hooda, même s’il a très bien fait au n°3, pour une raison quelconque, ils pensent qu’il peut faire le travail au n°3. 6 et 7. Je pense que cela va être un grand défi pour lui. Tout au long de sa carrière IPL, à l’exception des Super Giants de Lucknow, c’est quelqu’un qui a frappé au milieu, au n ° 5 ou 6, et n’a pas eu beaucoup de succès. succès. Il se considère comme un frappeur de premier ordre. Il s’est redécouvert lorsqu’il est allé de Baroda au Rajasthan. Il aime frapper en avantage numérique. Il aime prendre le jeu. Mais en ce moment, dans la série récemment conclue au Sri Lanka , il s’est bien débrouillé au n ° 6 et c’était une excellente opportunité pour lui “, a déclaré Karthik lors d’une conversation avec Harsha Bhogle sur Cricbuzz.

À propos de la place de n ° 6, Karthik est convaincu que le jeune Jitesh Sharma chérirait l’opportunité de jouer à la place de n ° 6 car c’est la position où il s’est préparé.

«Jitesh Sharma est un batteur n ° 6 local. C’est quelqu’un qui aime frapper là-bas et apprécierait donc beaucoup plus la situation. Elle y a frappé et s’est entraînée à y frapper. Mais dans cette série, je ne le vois pas jouer. Maintenant, c’est Deepak Hooda. Mais je pense que s’il est sous pression, ils devraient lui donner cette opportunité au n ° 3 avant de décider de le quitter », a déclaré Karthik.