Pérou. Un manifestant tué alors que la violence anti-gouvernementale se propage dans une ville touristique

Un manifestant est mort et au moins 19 policiers péruviens ont été blessés lors d’affrontements antigouvernementaux à Cusco alors que les responsables de la ville touristique ont mis les établissements de santé en alerte rouge.

Les manifestants avaient tenté d’entrer dans l’aéroport international Alejandro Velasco Astete pendant le couvre-feu mercredi, a indiqué un communiqué du ministre de l’Intérieur. Les officiers blessés souffraient de traumatismes crâniens et de contusions, a-t-il ajouté.

Un membre de la communauté indigène Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta aurait par la suite été tué dans la ville, portant le nombre de morts à travers le pays à 48 depuis le début des manifestations en décembre après l’éviction de l’ancien président de gauche Pedro Castillo, selon le journal péruvien. Rapport du médiateur.

“Nous exigeons une enquête immédiate pour trouver les responsables du décès et procéder aux sanctions respectives”, a déclaré le Médiateur dans un communiqué, selon l’agence de presse Reuters.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que la direction régionale de la santé de Cusco avait placé tous les établissements de santé en alerte rouge.

Des milliers de personnes ont rendu hommage aux morts en faisant défiler des cercueils dans les rues de Juliaca, une ville où près de la moitié des décès sont survenus, avant de les enterrer aux côtés d’images des victimes, a rapporté Reuters.

Des Péruviens portant des drapeaux noirs ont également défilé dans les rues de la région de Puno, certains criant « L’effusion de sang ne sera jamais oubliée !

Le parquet péruvien a lancé mardi une enquête sur la nouvelle présidente Dina Boluarte et les hauts ministres du cabinet au sujet des affrontements meurtriers qui ont balayé le pays après l’éviction de Castillo.

Les manifestants exigent la démission de Boluarte, la dissolution du Congrès, des modifications de la constitution et la libération de Castillo.

Le nouveau gouvernement a cependant remporté un vote de confiance au Congrès par une large marge mardi soir. Une perte aurait déclenché un remaniement ministériel et la démission du Premier ministre Alberto Otárola.

Le vote de confiance, une exigence constitutionnelle après l’entrée en fonction d’un nouveau Premier ministre, a été adopté avec 73 voix pour, 43 contre et 6 abstentions.

L’enquête intervient après qu’au moins 18 personnes sont mortes depuis lundi soir lors de manifestations dans la région sud de Puno, dont un policier péruvien qui a été brûlé vif par des manifestants.

La police a confirmé mardi à CNN Espanol que l’officier péruvien Jose Luis Soncco Quispe est décédé lundi soir après avoir été attaqué par des “sujets inconnus” alors qu’il patrouillait à Puno.

« Nous regrettons la mort sensible de José Luis Soncco Quispe. Nous adressons nos condoléances à sa famille et ses amis les plus proches. Repose en paix, frère policier ! La police nationale péruvienne a écrit sur Twitter.

Un couvre-feu sera mis en place de 20h00 à 04h00 heure locale “pour sauvegarder la vie, l’intégrité et la liberté des citoyens” suite aux conflits à Puno, a tweeté mardi le Conseil des ministres.

Les troubles récents se sont révélés être les pires violences au Pérou depuis les années 1990, lorsque le pays a connu des affrontements entre l’État et le groupe rebelle Shining Path. Cette violence a fait 69 000 morts ou disparus sur une période de deux décennies, selon Reuters.