Pérou, Lighted Way reçoit un don de 1 million de dollars pour un nouveau terrain de jeu – Shaw Local

Schweickert Charitable Trust a annoncé qu’il fera un don de 1 million de dollars à Lighted Way et à la ville de Peru pour un nouveau terrain de jeu accessible à Baker Lake.

Scott Schweickert, directeur du conseil d’administration de Lighted Way et avocat d’entreprise au Pérou, a annoncé l’engagement lors de la réunion du conseil municipal du Pérou lundi.

La directrice exécutive de Lighted Way, Jessica Kreiser, a assisté à la réunion pour parler au nom de Lighted Way et expliquer l’impact durable que le don aura non seulement sur les résidents du Pérou, mais également sur tous les résidents de la vallée de l’Illinois.

« Le niveau d’investissement que Doug et Rorie Schweickert Trust ont fait dans Lighted Way est incroyablement profond », a déclaré Kreiser. « La ville du Pérou s’est non seulement liée d’amitié avec notre organisation, mais s’est également associée à nous pour pouvoir ajouter une aire de jeux qui pourra être utilisée par la communauté en plus des élèves de notre école Lighted Way. »

Le don de 1 million de dollars sera réparti entre la ville et Lighted Way. La partie du Pérou sera utilisée pour construire un tout nouveau terrain de jeu à Baker Lake, situé immédiatement au nord et à côté du nouvel emplacement de Lighted Way.

Dans le cadre de l’accord, le conseil municipal a approuvé une servitude d’accès croisé et un accord de stationnement partagé dans le cadre de l’aire de jeux. La ville construira des parkings supplémentaires pour desservir l’aire de jeux et le parc. Les plans initiaux proposent d’ajouter 64 places de stationnement, dont certaines seront construites à l’extrémité nord de la propriété de Lighted Way et seront intégrées dans les installations de stationnement existantes, selon un communiqué de presse.

Schweickert Charitable Trust a annoncé qu’il fera un don de 1 million de dollars à Lighted Way et à la ville du Pérou pour un nouveau terrain de jeu accessible à Baker Lake. (Maribeth Wilson)

Le terrain de jeu, Magical Park, sera accessible aux personnes handicapées et comportera une multitude d’équipements inclusifs qui offriront des expériences sensorielles riches aux enfants handicapés, selon un communiqué de presse. Lighted Way a consulté son ergothérapeute, son musicothérapeute et son orthophoniste pour l’aider à concevoir le parc.

« Les enfants pourront utiliser des appareils de communication », a déclaré Kreiser. « Nous avons un jeune homme de 20 ans. Il est non verbal et il est avec nous depuis qu’il a 3 ans. Depuis 17 ans, nous travaillons avec lui pour essayer de l’amener à identifier ses émotions, à regarder ses photos et à faire des choix.

Kreiser a déclaré cette année qu’avec l’aide de son appareil de communication, qui sera similaire à celui du parc, il a pu pointer sa tête et communiquer qu’il ne se sentait pas bien pour la première fois. Lighted Way a informé sa mère et elle l’a emmené aux soins immédiats, où il a été diagnostiqué avec une double infection de l’oreille.

Une version plus petite dans la cour arrière du nouveau bâtiment de Lighted Way sera clôturée, mais l’équipement du terrain de jeu sera différent, de sorte que les élèves auront de multiples occasions d’essayer de nouvelles choses.

«Ce terrain de jeu a été délibérément développé pour que tous les élèves de Lighted Way, que ce soit avec de l’aide ou de manière indépendante, puissent sortir et profiter de ce que chaque enfant peut apprécier et c’est-à-dire du beau temps dans leur communauté librement et éventuellement de manière indépendante, si ils sont capables », a déclaré Kreiser.

Lighted Way exploite son centre de développement pour enfants depuis son emplacement au 941 Sixth St. à La Salle depuis près de 60 ans.

« Pour les familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux, des adultes ayant des besoins spéciaux, ce que nous faisons tous les jours, cinq jours par semaine de 8 h à 15 h signifie le monde », a déclaré Kreiser.

L’année dernière, Lighted Way a acheté Heritage Manor au 1445 rue Chartres à La Salle.

En tant qu’ancienne maison de retraite, le manoir offrait plus de 33 000 pieds carrés d’espace accessible à l’ADA, un grand parking et un emplacement à côté du parc Baker Lake au Pérou, selon un communiqué de presse.

Le déménagement de son centre de 10 000 pieds carrés à un centre de 33 000 pieds carrés permettra une meilleure programmation, plus d’activités et plus d’étudiants.

L’école accueille 47 élèves âgés de 3 à 22 ans de 23 districts scolaires de la vallée de l’Illinois.

Kreiser a déclaré que l’école comptait 17 élèves sur une liste d’attente et que ce nombre ne sera que de trois après le déménagement.

« C’est un ajout incroyable à la ville du Pérou et à toute la région de la vallée de l’Illinois », a déclaré le maire du Pérou, Ken Kolowski. « L’impact positif sur notre communauté est incommensurable. Je ne peux qu’imaginer la joie et le bonheur que les enfants et les familles auront pendant des générations. Merci au Schweickert Charitable Trust et à toute la famille Schweickert.

Le nouvel emplacement de Lighted Way devrait être achevé d’ici la première semaine d’août, à temps pour l’année scolaire 2023-2024.