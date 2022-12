Pérou. La présidente Dina Boluarte exclut les élections, son prédécesseur Castillo étant toujours détenu

CNN

La nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, a exclu des élections anticipées jeudi, son premier jour au pouvoir après l’éviction et l’arrestation dramatiques de son prédécesseur Pedro Castillo.

Boluarte est devenue la première femme présidente du Pérou mercredi après que les législateurs aient défié Castillo, qui, dans une lutte pour sa survie politique, avait tenté de dissoudre le Congrès plus tôt dans la journée et d’appeler à des élections anticipées avant un troisième vote de destitution contre lui.

Les législateurs péruviens ont décrit cette décision comme un coup d’État et une majorité des 130 membres du Congrès ont voté mercredi pour destituer Castillo. L’ancien président a ensuite été arrêté pour le crime présumé de rébellion, selon le procureur général du pays.

CNN a contacté l’équipe de défense de Castillo pour obtenir des commentaires sur les allégations.

Lors d’une audience virtuelle jeudi, où la Cour suprême du Pérou a examiné la demande d’arrestation du procureur, la défense de Castillo a nié les allégations de rébellion et de complot contre le président.

Le procureur Marco Huamán a également déclaré que le ministère public considérait Castillo comme un risque de fuite, alléguant que l’ancien président se rendait avec sa famille à l’ambassade du Mexique au moment de son arrestation mercredi.

La défense de Castillo a rejeté les accusations et rejeté la suggestion selon laquelle Castillo aurait cherché à fuir le pays.

Le tribunal a ordonné une détention provisoire de sept jours de Castillo, qui, selon le bureau du procureur général, est détenu par la police.

Les appels à des élections anticipées se multiplient parmi les partis politiques et les analystes depuis la série d’événements tumultueux de mercredi, comme moyen de résoudre le dysfonctionnement politique du Pérou, qui a maintenant vu six présidents en moins de cinq ans.

Mais Boluarte a déclaré jeudi qu’elle avait besoin de temps.

« Je sais qu’il y a des voix qui indiquent des élections anticipées et c’est démocratiquement respectable. Je crois que l’accession à la présidence à cette occasion est un peu une réorientation de ce qu’il faut faire avec le pays », a déclaré Boluarte aux journalistes jeudi, ajoutant qu’elle examinera plus tard « des alternatives pour mieux réorienter les destinations du pays ». .”

Son ascendant n’apaisera pas nécessairement le paysage politique toxique et aigri du Pérou, car Boluarte doit obtenir le soutien de tous les partis pour pouvoir gouverner.

De nombreux Péruviens ont appelé à un changement de garde politique, selon un sondage de septembre de l’Institut d’études péruviennes (IEP), qui a révélé que 60% des personnes interrogées étaient favorables à des élections anticipées pour rafraîchir à la fois la présidence et le Congrès.

Mercredi, dans son premier discours en tant que présidente, Boluarte a appelé à une “trêve politique pour installer un gouvernement d’unité nationale” et a déclaré qu’elle lutterait contre la corruption avec le soutien du bureau du procureur général et du bureau du contrôleur du pays.

“Ma première tâche est de lutter contre la corruption, sous toutes ses formes”, a déclaré Boluarte. “J’ai vu avec répulsion comment la presse et les organes judiciaires ont rapporté des actes honteux de vol contre l’argent de tous les Péruviens, ce cancer doit être éradiqué.”

Son prédécesseur, Castillo, avait été embourbé dans de multiples enquêtes pour savoir s’il avait utilisé sa position au profit de lui-même, de sa famille et de ses alliés les plus proches en trafiquant de l’influence pour obtenir des faveurs ou un traitement préférentiel, entre autres allégations.

Castillo a nié à plusieurs reprises toutes les allégations et a réitéré sa volonté de coopérer à toute enquête. Il soutient que les allégations sont le résultat d’une chasse aux sorcières contre lui et sa famille par des groupes qui n’ont pas accepté sa victoire électorale.

Son arrestation marque un tournant humiliant dans la courte carrière politique de Castillo. L’ancienne institutrice et dirigeante syndicale est sortie de l’obscurité pour être élue en juillet 2021 avec une faible majorité lors d’un second tour. et était considéré comme faisant partie d’une « marée rose » de nouveaux dirigeants de gauche en Amérique latine.

Il s’est présenté sur une plate-forme promettant de réécrire la constitution et d’augmenter la redistribution des richesses en accordant aux États un plus grand contrôle sur les marchés et les ressources naturelles, des promesses qu’il a eu du mal à tenir dans un contexte d’inflation croissante au Pérou, son manque d’expérience politique et sa forte opposition conservatrice au Congrès.