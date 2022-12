Pérou. La nouvelle présidente Dina Boluarte se bat pour contenir les manifestations généralisées

CNN

Une semaine après le début de sa présidence, la nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, se bat pour contenir les protestations généralisées qui ont éclaté après l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo. Elle est la sixième présidente du pays en moins de cinq ans.

Boluarte a annoncé mardi que le gouvernement mettrait en place un comité de gestion de crise alors que les manifestations appelant à un changement politique se poursuivent à travers le pays. Le comité sera dirigé par Pedro Angulo, président du Conseil des ministres du Pérou, et comprendra d’autres représentants, dont les chefs des ministères de la défense, des transports, de l’intérieur et des communications, entre autres, a annoncé mardi la présidence sur Twitter.

Castillo a nié les allégations de complot et de rébellion, après sa destitution et son arrestation la semaine dernière.

L’ancien président a été arrêté la semaine dernière. Son ordonnance de détention préventive de sept jours devait prendre fin à 13 h 42 HE mercredi. Dans une lettre manuscrite publiée sur Twitter, Castillo a appelé les partisans à se rassembler à ce moment-là au centre de détention de Lima où il est détenu.

Cependant, une audience pour déterminer si la détention de Castillo sera prolongée a été reportée à jeudi matin, a déclaré mercredi le juge Juan Carlos Checkley lors d’une audience virtuelle. Checkley a déclaré que Castillo resterait détenu jusque-là.

Les partisans de Castillo protestent depuis son arrestation et sa mise en accusation la semaine dernière. Mardi soir, les routes nationales d’au moins 14 régions du pays ont été bloquées par des manifestations, a indiqué la police nationale du Pérou dans un communiqué.

L’armée a été déployée au Pérou pour protéger les espaces publics à travers le pays au milieu des manifestations en cours, selon un communiqué du ministre péruvien de la Défense, Luis Alberto Otárola, mardi soir.

“La protection immédiate par les forces armées des points stratégiques des actifs nationaux, des aéroports, des centrales hydroélectriques et de toutes ces infrastructures qui, en raison de leur valeur stratégique, sert à garantir la vie et la subsistance de tous les Péruviens, a été ordonnée”, a expliqué Otárola. dans une déclaration diffusée par le média d’État péruvien, Peru TV.

Le ministre de la Défense a également déclaré l’état d’urgence pour le réseau routier national.

“Nous allons prendre le contrôle du réseau routier national dans tout le pays, pour assurer le libre transit de tous les Péruviens”, a déclaré Otárola.

Il a également déclaré qu’un état d’urgence a été spécifiquement mis en place dans les villes du sud d’Arequipa et d’Ica, “afin que les forces armées et la police nationale puissent prendre le contrôle de l’ordre intérieur”.

Qu’est-ce qui a déclenché les récents troubles au Pérou ?

Le Pérou a été plongé dans des troubles politiques supplémentaires lorsque Castillo a été destitué et arrêté le 7 décembre, après avoir annoncé son intention de dissoudre le Congrès et d’installer un gouvernement d’urgence avant un vote de destitution imminent par les législateurs.

Boluarte, son ancien vice-président, est depuis devenu président, et a proposé lundi d’avancer les élections générales de deux ans à avril 2024 lors d’une allocution télévisée.

La destitution de Castillo du pouvoir a accéléré les tensions politiques qui couvaient depuis longtemps dans le pays. Depuis la semaine dernière, des manifestations ont éclaté dans les villes du pays, parfois marquées par des affrontements avec les forces de sécurité péruviennes. Certains protestent en faveur de Castillo, tandis que d’autres veulent une réinitialisation totale du pays avec de nouvelles élections générales et une dissolution du Congrès.

Qui est Pedro Castillo ?

Élu en juillet 2021 à une courte majorité lors d’un second tour, l’ancien dirigeant de gauche a promis “de gouverner avec le peuple et pour le peuple”, mais sa présidence éphémère s’est largement concentrée sur sa propre survie politique.

Ancien enseignant d’une école rurale, Castillo a survécu à deux tentatives de destitution au cours de sa première année en tant que président et fait face à six enquêtes en cours par le bureau du procureur national.

Son gouvernement a été embourbé dans le chaos depuis son investiture, avec des dizaines de ministres nommés, remplacés, limogés ou démissionnés en un peu plus d’un an – ce qui a exercé une pression supplémentaire sur le président assiégé avant son éviction la semaine dernière.

Castillo s’est insurgé contre l’opposition pour avoir tenté de le destituer dès le premier jour de son mandat et a accusé le procureur général du Pérou, Patricia Benavides, d’avoir orchestré ce qu’il a appelé une nouvelle forme de “coup d’État” contre lui.

En octobre, Benavides a déposé une plainte constitutionnelle contre lui sur la base de trois des six enquêtes que son bureau avait ouvertes. La plainte a permis au Congrès de mener sa propre enquête contre l’ancien président.

Le bureau du procureur national a examiné une cascade d’enquêtes pour savoir si Castillo a utilisé sa position au profit de lui-même, de sa famille et de ses alliés les plus proches en trafiquant de l’influence pour obtenir des faveurs ou un traitement préférentiel, entre autres allégations.

Castillo a nié à plusieurs reprises toutes les allégations et a réitéré sa volonté de coopérer à toute enquête. Il soutient que les allégations sont le résultat d’une chasse aux sorcières contre lui et sa famille par des groupes qui n’ont pas accepté sa victoire électorale.

Les manifestations sont-elles violentes ?

Au moins sept personnes sont mortes dans les manifestations en cours au Pérou, selon un tweet du ministère de la Santé mercredi.

Deux mineurs figurent parmi les victimes, a annoncé mardi le bureau de presse du médiateur péruvien. Et au moins 47 personnes ont été hospitalisées à la suite de manifestations dans les villes de Lima, Apurímac, Huancavelica et Arequipa, a tweeté le ministère péruvien de la Santé.

Boluarte a appelé mardi au retour du calme dans le pays et a déclaré qu’elle avait ordonné à la police de ne pas utiliser d’armes meurtrières contre les manifestants.

“Tout le monde a le droit de manifester mais pas de commettre du vandalisme, incendier des hôpitaux, des ambulances, des postes de police, attaquer des aéroports, (cela) ne sont pas des manifestations normales, nous avons atteint l’extrême”, a ajouté Boluarte.

Quelles autres perturbations les troubles ont-ils causées ?

Les déplacements par sentiers et par avion dans certaines régions du Pérou ont été affectés par les manifestations. Les trains à destination et en provenance du Machu Picchu ont été suspendus à partir de mardi, a indiqué l’opérateur ferroviaire PeruRail dans un communiqué.

« Nous regrettons les désagréments que ces annonces génèrent pour nos passagers ; cependant, ils sont dus à des situations indépendantes de la volonté de notre entreprise et cherchent à donner la priorité à la sécurité des passagers et des travailleurs », indique le communiqué.

Les vols ont également été interrompus en raison de manifestations, LATAM Airlines Peru annonçant la suspension temporaire des services à destination et en provenance des aéroports des villes d’Arequipa et de Cuzco.

Des manifestants ont tenté lundi de prendre d’assaut le terminal de l’aéroport international Alejandro Velasco Astete de Cuzco, selon la Corporation péruvienne des aéroports et de l’aviation commerciale (CORPAC).

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun rapport de blessés, d’arrestations ou de dommages à l’aéroport, selon la CORPAC.

Que veulent les manifestants ?

Les manifestants ont appelé à des élections générales, à la dissolution du Congrès et à la création d’une nouvelle assemblée constituante.

Fernando Tuesta Soldevilla, professeur de sciences politiques à l’Université pontificale catholique du Pérou (PUCP), a déclaré à CNN que les manifestations représentaient une violente manifestation de colère contre “tout ce qui s’est accumulé ces dernières années : les ruptures sociales et économiques croissantes”.

Il a ajouté que les manifestants manifestaient également sur des questions sociales et environnementales, en plus de leur “rejet furieux du Congrès”.

Cependant, les législateurs péruviens détiennent la clé pour convoquer de nouvelles élections et il est peu probable qu’ils le fassent car ils se retireraient d’un emploi, selon Tuesta Soldevilla.

L’ascendant de Boluarte apportera-t-il de la stabilité ?

Le Pérou a été secoué par l’instabilité politique ces dernières années, de nombreux Péruviens appelant à un changement politique, selon un sondage réalisé en septembre par l’Institut d’études péruviennes, qui a révélé que 60 % des personnes interrogées étaient favorables à des élections anticipées pour rafraîchir à la fois la présidence et le Congrès.

Il n’est pas clair si l’ascendant de Boluarte à la présidence peut obtenir une large adhésion politique.

Boluarte “n’a pas de carrière politique reconnue”, a déclaré Tuesta Soldevilla. “Et sans soutien partisan, parti politique ou organisation sociale derrière elle, elle est faible depuis le début.”

“Tout le monde sait quand le gouvernement de Dina Boluarte a commencé, mais personne ne peut être sûr de sa durée”, a-t-il déclaré à CNN.

Boluarte n’appartient pas non plus à un parti politique après avoir été expulsée du Pérou Libre en raison de désaccords internes. Elle aurait besoin de construire des ponts et de parvenir à un consensus avec l’opposition au Congrès pour rester au pouvoir.