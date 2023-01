Pérou. La mort de manifestants déclenche des appels à réparation dans un passé douloureux

CNN

“Si quelque chose m’arrive, ne pleure pas”, a déclaré Leonardo Hancco à sa femme, Ruth Barcena, le matin du 15 décembre à Ayacucho, ville du sud du Pérou.

Le chauffeur de taxi de 32 ans et père d’une fillette de sept ans avait décidé de se joindre aux manifestations politiques nationales du Pérou à la dernière minute.

“Si j’ai décidé de rejoindre parce que je veux laisser un avenir meilleur à mes enfants, je me bats pour mes droits”, a-t-il ajouté avant de partir, selon Barcena.

Les manifestations qui ont éclaté pour la première fois après l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo en décembre se sont poursuivies depuis – principalement dans le centre et le sud du Pérou, où se trouve Ayacucho – alimentées par des allégations de corruption au sein du gouvernement et des élus, ainsi que par la colère suscitée par les conditions de vie. et les inégalités dans le pays. Les manifestants exigent la démission de la présidente Dina Boluarte, la fermeture du Congrès, des élections générales dans les plus brefs délais et une nouvelle Constitution.

L’ancienne ville d’Ayacucho, connue pour son histoire pré-inca et ses églises coloniales, a connu des éruptions dramatiques de violence au milieu des manifestations. Dans cette seule région, au moins 10 personnes sont mortes et plus de 40 blessées, selon le bureau du médiateur du pays.

Hancco était l’un d’entre eux. Quelques heures après avoir rejoint la marche, il a reçu une balle dans l’abdomen près de l’aéroport d’Ayacucho, où des manifestants s’étaient rassemblés, certains essayant de prendre le contrôle de la piste.

Il est décédé deux jours plus tard des suites de ses blessures, a déclaré Barcena à CNN.

La région légendaire d’Ayacucho abritait autrefois la civilisation Wari et est devenue une partie de l’empire Inca. Sa capitale, aussi appelée Ayacucho aujourd’hui, fut l’une des principales villes lors de la conquête espagnole. C’était aussi le lieu de naissance de l’un des chapitres les plus sombres et les plus douloureux de l’histoire récente du Pérou, qui a abrité le groupe rebelle armé Shining Path pendant les violentes années 80 et 90.

Selon le rapport final de la Commission vérité et réconciliation du pays, près de 70 000 personnes sont finalement mortes en raison du conflit interne entre les forces de sécurité péruviennes et le groupe rebelle maoïste Shining Path (Sendero Luminoso en espagnol) et le mouvement révolutionnaire marxiste-léniniste Tupac Amaru. (MRTA). Les forces gouvernementales et les groupes rebelles ont été accusés de violations des droits de l’homme pendant leur guerre. Plus de 40% des morts et des disparus de ce conflit sanglant se sont produits dans la région d’Ayacucho.

Depuis, cette région accueille des touristes locaux et internationaux, repose sur l’agriculture, l’exploitation minière et la fabrication de produits locaux. Mais il reflète toujours les inégalités du passé. Comparé à Lima, la capitale du Pérou, le système de santé et d’éducation d’Ayacucho est sous-développé, avec des installations et des normes bien inférieures à celles dont bénéficie la capitale.

“Ils disent que le Pérou se porte très bien économiquement, mais la pandémie nous a mis à nu”, a déclaré à CNN Lurgio Gavilán, professeur d’anthropologie à l’Université nationale de San Cristóbal de Huamanga.

Après près de deux décennies de croissance économique soutenue, le Covid-19 a durement frappé le pays en 2020, avec le nombre de morts par habitant le plus élevé au monde et plus de la moitié de la population n’ayant pas accès à suffisamment de nourriture pendant la pandémie. La pauvreté a été particulièrement insidieuse dans les zones rurales du pays.

Bien que l’économie ait rebondi, avec un PIB revenu aux niveaux d’avant la pandémie, les inégalités persistantes dans le pays signifient que tout le monde n’en bénéficiera pas. La Banque mondiale a prévu que la pauvreté restera au-dessus des niveaux d’avant la pandémie au cours des deux prochaines années.

Certains manifestants ont appelé à la libération de l’ancien président emprisonné Castillo, un ancien enseignant rural qui a juré de corriger les inégalités économiques avant sa chute. Mais la polarisation et le chaos entourant sa présidence – y compris les allégations de corruption et les multiples tentatives de destitution par le Congrès, que Castillo a rejetées comme politiquement motivées – n’ont fait qu’exacerber les tensions préexistantes au Pérou.

Le passé douloureux d’Ayacucho a été la toile de fond d’affrontements dans la région. Le langage désobligeant utilisé par les fonctionnaires, une partie de la presse et le public pour critiquer les manifestants, les présentant comme des vandales, des criminels et des «terroristes» a touché une corde sensible historique.

“Personne ne dit que tous les manifestants sont des terroristes, mais ils doivent savoir que des personnes liées au Sentier lumineux marchent à leurs côtés”, a déclaré le général Oscar Arriola Delgado, porte-parole de la police nationale du Pérou (PNP), après que trois personnes impliquées dans les manifestants ont été arrêtés à Ayacucho pour des liens présumés avec le Sentier Lumineux. L’un d’eux est accusé d’avoir remis de l’argent aux manifestants et d’avoir participé à la planification des attaques contre des biens publics et privés.

Bien que Shining Path ait été dissous depuis la fin des années 90, les restes du groupe restent actifs dans le sud du pays, où le gouvernement péruvien affirme tirer profit de la production de coca. La police a déclaré qu’une femme qu’ils avaient arrêtée avait passé des années en prison en lien avec des activités de guérilla dans les années 80 et 90, mais n’a pas rendu public s’ils la liaient à des factions existantes.

Gavilán met toutefois en garde contre la surestimation de la présence de liens Shining Path. “Les gens sont capables de penser, ils savent faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal, nous savons aussi nous indigner malgré le fait que nous ayons tant vécu”, a déclaré l’anthropologue.

“Pour nous, le Sentier lumineux est mort il y a longtemps, personne ne soutient le Sentier lumineux, ils nous ont emmenés dans une guerre horrible dont personne ne veut”, a-t-il également déclaré.

Il a lui-même une expérience directe de l’enchevêtrement du Pérou avec le Sentier Lumineux. Après avoir rejoint le groupe en tant qu’enfant soldat orphelin à l’âge de 12 ans, l’armée l’a recruté à l’âge de 15 ans pour lutter contre le même groupe. Gavilán devint plus tard prêtre franciscain avant d’étudier l’anthropologie.

La véritable menace ici, à son avis, réside dans un autre déjà-vu – des soldats péruviens affrontant à nouveau des civils. « Notre population a revu les visages des militaires dans les rues », dit-il.

Ayacucho est l’une des régions qui cherchent maintenant à tenir les autorités péruviennes responsables de la brutalité présumée contre les manifestants. Le parquet national a déjà ouvert une enquête préliminaire contre l’actuelle présidente Boluarte, trois de ses ministres et des commandants de la police et de l’armée.

Dans tout le pays, au moins 55 personnes ont été tuées et plus de 500 policiers ont été blessés lors d’affrontements depuis le début des troubles, selon le bureau du médiateur national et le ministère de l’Intérieur.

La police affirme que leurs tactiques correspondent aux normes internationales. Mais une mission d’enquête au Pérou par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a rapporté que des blessures par balle ont été trouvées dans la tête et le haut du corps des victimes lors de manifestations, des zones qui devraient être évitées par les forces de l’ordre pour préserver la vie humaine. .

Selon les directives émises par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, “l’utilisation d’armes à feu pour disperser un rassemblement est toujours illégale”.

Boluarte a déclaré que la décision de déployer l’armée avait été difficile et que ni la police ni l’armée n’avaient été envoyées pour “tuer”. Elle avait également qualifié les manifestations de «terrorisme» lorsqu’elle a rendu visite à un policier blessé à l’hôpital – une étiquette qui, selon la CIDH, pourrait engendrer un « climat de plus de violence ».

Barcena pense que le gouvernement devrait assumer la responsabilité de la mort de son mari. Après le choc de perdre Hancco, elle a décidé de diriger un groupe de proches des morts et des blessés à Ayacucho pour soutenir l’enquête du procureur et exiger des réparations civiles du gouvernement pour les personnes tuées ou blessées.

Sa famille comptait sur ses revenus de chauffeur de taxi, un emploi qu’il a occupé après avoir perdu son emploi d’opérateur de machinerie lourde dans une société minière lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé le pays en 2020, dit-elle.

“Ceux qui sont morts étaient des innocents, [security forces] n’avaient pas le droit de se suicider. Je sais quel genre de personne mon mari était; il était humble, il aimait la vie, il a tout donné pour sa famille. Un combattant. Bien qu’il soit un paysan, il n’a jamais baissé la tête », a déclaré Barcena à CNN.

Sa demande est soutenue par des experts des droits de l’homme qui étudient la violence actuelle. Percy Castillo, médiateur associé pour les droits de l’homme et les personnes handicapées au Pérou, a déclaré à CNN après avoir été sur le terrain à Ayacucho, que son bureau soutient la création d’un mécanisme de réparation pour ces familles issues de la pauvreté.

Joel Hernández García, un commissaire de la CIDH, a également soutenu ces mesures, qui a déclaré à CNN que les réparations pour les personnes tuées étaient l’une des trois étapes nécessaires pour résoudre la crise du pays.