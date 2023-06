Pernod Ricard USA lance le concours « Gift Like Dads Favorite »

Pernod Richard USA est prêt à élever la fête des pères des amateurs de whisky avec son concours « Gift Like Dads Favorite ».

La fête des pères approche à grands pas et pendant que vous avez encore du temps, vous pouvez tout faire pour le papa spécial dans votre vie. Nous savons que le jour de papa, il reçoit un cadeau typique, mais pourquoi ne pas devenir son cadeau préféré ? Pernod Richard USA vise à y parvenir. une réalité avec leurs derniers tirages au sort. Le Gift Like Dad’s Favorite Sweepstakes offrira des prix quotidiens qui complètent la gamme de spiritueux haut de gamme. Les cadeaux comprendront de la verrerie en cuir, des kits de fumage de cocktails et d’autres articles de whisky haut de gamme selon un communiqué de presse.

Les classiques ne se créent pas du jour au lendemain, il faut des années de dévouement et d’éducation. Leader des spiritueux et des vins haut de gamme, Pernod Ricard USA connaît une chose ou deux sur le vieillissement à la perfection, avec un portefeuille d’offres de haute marque cultivées grâce à une sélection minutieuse des fûts, des méthodes de vieillissement nuancées et un assemblage exemplaire. Honorant une appréciation intemporelle pour les papas en cette fête des pères, une nouvelle plate-forme « Gift Like Dads Favorite » – soulignée par une collection de prestige qui transcende les cadeaux ordinaires – offre aux consommateurs une gamme de cadeaux quotidiens, des lots de prix élevés* et des expériences pour la fête des pères à Chicago, Los Angeles et Miami.

Pour entrer visiter GiftLikeDadsFavorite.com et suivez les étapes indiquées. Pendant trois jours (du 17 au 19 juin), seuls les spiritueux haut de gamme de Pernod Richard seront présents dans des lieux sélectionnés avec des idées de cadeaux inspirées des « Coups de cœur des papas ». Chicago au Langham Chicago, Vol. 39, et Terrace 16;, Los Angeles au Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, Market Venice, The Langham Huntington et Crossroads Kitchen (West Hollywood/Calabasas).

Miami : Kiki on the River, Sexy Fish, GITANO Miami et The Standard Spa, Miami Beach.

