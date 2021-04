Il pourrait y avoir deux autres promotions et une relégation de plus en League One et League Two mardi soir, tandis que Rotherham continue sa chasse à la survie du championnat.

Ici, nous vous présentons toutes les permutations de mardi soir ainsi que quelques grands matchs joués ailleurs …

Championnat Sky Bet

Pas de promotions ou de relégations dans le championnat mardi soir, mais il y a un match massif près du bas de la table que beaucoup d’autres clubs auront un œil sur, alors que Rotherham se rendra à Brentford pour leur avant-dernier match en cours – en direct Sky Sports Football à partir de 18h30, avant le coup d’envoi à 19h.

Les Miller sont 22e du tableau, à quatre points de Derby, et pourraient se déplacer à un point des Rams avec une victoire, ce qui nous mettrait sur la voie d’une arrivée en tribune dans la bataille de relégation. Sheffield Wednesday, à égalité de points avec Rotherham, et Huddersfield – qui ont huit points d’avance mais pas encore tout à fait sortis du bois – suivront.

Sky Bet League One

Peterborough en quête de promotion

Peterborough est sur le point de sceller son premier retour au championnat depuis 2013, et une victoire à domicile contre Doncaster mardi soir suffira à le faire.

Les Posh débutent à 19 h 45 et pourraient être promus avant la fin de leur match, cependant, si Sunderland ne parvient pas à gagner à domicile contre Blackpool et Lincoln perd à Shrewsbury (les deux 7pms).

Un match nul suffirait également si Lincoln ne parvient pas à gagner, tandis qu’une défaite serait également acceptable si Sunderland ne parvient pas à gagner et Lincoln perd.

Gros affrontements entre barrages et relégations en League One …

Ils ne sont peut-être pas encore tout à fait décisifs, mais il y a d’autres matchs énormes en League One mardi soir, tous débutant à 19 heures …

Blackpool ont perdu deux sur le spin et se dirigent vers Sunderland dans l’espoir de conserver leur place dans les play-offs. Ils sont à égalité avec Portsmouth (septième), bien qu’avec un match en cours sur Pompée, et deux points d’avance sur Charlton.

Portsmouth visite Accrington, tandis que Charlton accueille Crewe.

Rochdale sont cinq points à la dérive de la sécurité alors qu’ils se dirigent vers AFC Wimbledon. Une victoire améliorerait massivement leurs chances de survie, tandis qu’une défaite les laisserait au bord de la relégation avec deux matchs à jouer. Les Dons, quant à eux, savent qu’une victoire de plus garantirait leur place en Ligue 1 pour la saison prochaine.

Sky Bet League Two

Cheltenham vise la Ligue 1

Cheltenham a souffert du chagrin lors des barrages la saison dernière, mais est revenu plus fort cette année et est une autre équipe au bord de la promotion mardi soir.

En vérité, en raison d’une avance de six points et de leur différence de buts largement supérieure sur Morecambe et Tranmere (respectivement quatrième et cinquième), ils sont presque garantis de monter de toute façon à moins qu’il y ait un swing cataclysmique dans les prochaines semaines. Mais un point à domicile contre Carlisle mardi soir suffira à garantir leur place en League One pour la première fois depuis 2009.

La chasse aux barrages de la Ligue 2 s’accélère …

Tout est à jouer dans la chasse aux barrages de la Ligue deux, toujours. Les équipes de la sixième à la dixième sont toutes en action mardi soir, avec seulement deux personnes susceptibles de se rendre aux affrontements de fin de saison.

Forêt verte (67 points) Barrow, menacé de relégation, Newport (66) accueillent Scunthorpe lors du coup d’envoi un peu plus tôt à 18h30, Salford (65) direction Bradford, Exeter (63) affronter Grimsby à la maison et Carlisle (61) visite Cheltenham.

Grimsby luttant contre la chute

Grimsby a vécu pour se battre un autre jour samedi en remportant une rare victoire, mais ils pourraient être condamnés à la relégation mardi soir.

Si les Mariners perdent contre Exeter et Barrow évitent la défaite contre Forest Green, ils rejoindront la Ligue nationale pour la première fois depuis 2016.