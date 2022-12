Permutations du groupe G de la Coupe du monde 2022 : que doivent traverser le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun ?

Le groupe G de la Coupe du monde 2022 se termine vendredi soir avec une seule équipe à coup sûr – et les trois autres rivalisent toutes pour cette deuxième place à élimination directe.

Nous pensions tous que le Brésil ferait un travail léger dans sa poule – et même s’il n’a pas fait sortir la Suisse ou la Serbie de l’eau, six points sur six permettent à la Selecao de passer en toute sécurité aux huitièmes de finale. Cela laisse ces deux nations européennes jouer pour cette dernière place – et n’oubliez pas le Cameroun, qui est toujours en lice pour passer.

Ça va être fougueux et si c’est comme les autres groupes de la Coupe du monde cette année, il pourrait y avoir des rebondissements dans la soirée.

Rencontres du groupe G

19h00 GMT : Brésil v Cameroun

19h00 GMT : Serbie – Suisse

Qui a besoin de quoi pour atteindre les 16 derniers ?

1. Brésil, (6pts, GD+3)

Le Brésil est passé. Avec six points, il n’y a aucun moyen qu’ils puissent être rattrapés et avec un seul point de plus de leur dernier match contre le Cameroun, les garçons de Tite assureront leur statut de vainqueurs du groupe.

La seule façon pour les Brésiliens de terminer deuxièmes de leur groupe, c’est s’ils perdent contre le Cameroun et que la Suisse bat la Serbie. Même dans ce cas, il faudrait qu’il y ait un swing de trois buts dans chacun des matchs – disons, 2-0 contre le Cameroun, 2-0 contre la Suisse. Peu probable mais pas impossible.

2. Suisse (3pts, GD+0)

Le moyen le plus simple pour la Suisse de se qualifier est de battre la Serbie, comme elle l’a fait il y a quatre ans en Russie. Les Suisses ont trois points et savent qu’une victoire les placera au-delà du Cameroun, quoi qu’il arrive dans leur match – mais comme mentionné, ils savent aussi qu’il y a peu de chances qu’ils soient en tête du groupe, malgré leur défaite 1-0 contre le Brésil.

La Suisse pourrait cependant faire match nul et passer tout de même, en supposant que le Brésil batte le Cameroun. Si la Suisse fait match nul avec la Serbie et que le Cameroun gagne par plus d’un but, le Cameroun passera à la différence de buts.

3. Cameroun (1pt, GD-1)

Cela s’annonce difficile pour les Lions Indomptables. Devoir battre le Brésil n’est pas idéal.

C’est la seule voie qu’ils peuvent emprunter – et même dans ce cas, cela pourrait ne pas suffire. Ils prient pour une faveur colossale des Serbes ainsi qu’un résultat improbable de leur part. Pourtant, compte tenu de la façon dont ils ont inversé le match contre la Serbie avec une masterclass en seconde période de Vincent Aboubakar, ils ne sont pas sans précédent pour un résultat que personne n’a vu venir.

4. Serbie (1pt, GD-2)

La Serbie est peut-être la dernière du groupe, mais elle peut toujours passer. L’effondrement contre le Cameroun signifie qu’ils entrent dans le match contre la Suisse dos au mur – mais ils peuvent passer s’ils gagnent leur match, ce qui n’est pas un mauvais endroit pour être.

Comme les Suisses, ils chercheront par-dessus leurs épaules une victoire choc des Camerounais. La différence de buts supérieure de l’équipe africaine par rapport à la Serbie signifie que si elle réussit le choc contre le Brésil, la Serbie devra avoir battu la Suisse par deux buts ou plus de plus que la victoire du Cameroun.