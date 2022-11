Permutations du groupe B de la Coupe du monde 2022 : par quoi l’Angleterre, le Pays de Galles, les États-Unis et l’Iran doivent-ils passer ?

Le groupe B est prêt pour une finale dramatique, les quatre équipes étant toujours en lice pour une place dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les deux premières journées de match ont laissé les choses délicatement équilibrées, avec trois points séparant les leaders du groupe, l’Angleterre, du Pays de Galles – les deux s’affrontent, cependant, et les Gallois n’aimeraient rien de plus que d’en coller un sur leurs voisins.

Pendant ce temps, les États-Unis et l’Iran sont prêts pour une rencontre intense et, avec de nombreuses permutations à découvrir au sein du groupe B, tout peut encore arriver. En effet, les deux meilleures équipes, l’Angleterre et l’Iran, pourraient faire leurs valises tôt à la fin de la nuit, mais seul le temps nous le dira.

Attendez-vous à des feux d’artifice, du chaos et un peu de sang et de tonnerre.

Rencontres du groupe B

Qui a besoin de quoi pour atteindre les 16 derniers ?

1. Angleterre (4pts, GD+4)

À moins d’une défaite désastreuse 4-0 contre le Pays de Galles, l’Angleterre est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, grâce à une énorme victoire 6-2 contre l’Iran lors de son match d’ouverture et un point important contre les États-Unis.

Une victoire leur assurerait la tête du groupe, tandis qu’un match nul et une défaite pourraient toujours les voir terminer premiers – cela dépend simplement de s’il y a un vainqueur dans l’autre match et du score contre le Pays de Galles.

2. Iran (3pts, GD-2)

Pour se qualifier sans souci, l’Iran devra battre les USA. Un match nul pourrait suffire, mais cela dépendra de l’échec du Pays de Galles à battre l’Angleterre – ce que les équipes n’aiment pas trop faire.

Une défaite contre les États-Unis sonne indéfiniment la fin de leur tournoi.

3. États-Unis (2pts, GD 0)

C’est victoire ou échec pour les États-Unis contre l’Iran. Faire match nul ou perdre et ils sont éliminés, faisant du match contre l’équipe asiatique une affaire où le vainqueur remporte tout.

Les États-Unis ont également la capacité de dominer le groupe si l’Angleterre perd contre le Pays de Galles dans l’autre match.

4. Pays de Galles (1pt, GD-2)

La tâche est simple pour le Pays de Galles : marquer quatre buts contre l’Angleterre et se qualifier pour les huitièmes de finale. Assez facile, non?

Eh bien, c’est une façon pour le Pays de Galles de garantir sa place dans les huitièmes de finale, mais une victoire sous 4-0 pourrait encore suffire – tout ce qui compte, c’est que l’Iran fasse match nul avec les États-Unis.