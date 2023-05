Permutations de la Super League féminine: batailles pour le titre et la Ligue des champions pour le rodage

La saison 2022-23 de la Super League féminine (WSL) est dans la ligne droite avec deux tours de matches restants avant la fin de la campagne.

Il y a eu de grandes ramifications pour la course au titre et la bataille de la Ligue des champions en milieu de semaine alors que Chelsea et Arsenal ont tous deux remporté des victoires.

Les quatre premiers s’affrontent lors de l’avant-dernier week-end de la WSL, laissant place à plus de rebondissements avant la fin de la saison.

L’athlétisme décompose la course au titre WSL et la bataille pour l’Europe, expliquant ce dont chaque équipe a besoin dans les dernières semaines de la campagne.

La course au titre

Après avoir passé la majeure partie de la saison à chasser Manchester United au sommet de la ligue, Chelsea s’est hissé au sommet de la WSL avec la victoire 4-0 de mercredi sur West Ham United. L’équipe d’Emma Hayes a deux points d’avance sur United, les deux équipes ayant disputé 20 matchs chacune.

Deux victoires lors de leurs deux derniers matches garantiront à Chelsea son quatrième titre WSL consécutif.

Si United est battu par Manchester City dimanche et que Chelsea bat Arsenal, l’équipe de Hayes remportera le titre WSL avec un match à perdre.

Chelsea affiche également une différence de buts légèrement supérieure à United de +4. S’ils maintiennent une différence de buts supérieure à United, une victoire et un match nul lors de leurs deux derniers matches suffiront pour remporter le titre WSL, même si l’équipe de Marc Skinner remporte ses deux derniers matches.



Chelsea et Manchester United occupent les deux premières places de la WSL (Photo : Getty Images)

United est en lice pour être couronné champion de la WSL pour la première fois de son histoire, mais a besoin d’une erreur de Chelsea s’il veut le faire. L’équipe de Skinner doit prendre le maximum de points sur ses matches restants et espérer que Chelsea perdra l’un de ses deux derniers matches.

Si Chelsea prend quatre points lors de ses deux derniers matchs, United pourrait être couronné champion de la WSL s’il remporte ses deux derniers et annule la différence de buts supérieure de +4 de Chelsea.

Arsenal reste des outsiders du titre et n’est pas encore mathématiquement hors course pour terminer en tête du peloton. Ils traînent Chelsea de cinq points mais s’ils ne parviennent pas à battre les leaders de la WSL dimanche, leurs espoirs d’un premier titre de champion depuis 2019 seront vains.

Cependant, si Arsenal gagne contre Chelsea et que United perd le derby de Manchester, l’écart entre l’équipe de Jonas Eidevall et le sommet de la WSL serait réduit à deux points.

Arsenal aurait encore besoin que Chelsea et United glissent à nouveau le dernier jour s’ils veulent être sacrés champions d’Angleterre. Mais ils resteront dans le coup s’ils remportent leurs deux derniers matchs.

Appareils restants

Chelsea

WSL : Arsenal (H) – 21 mai

WSL : Lecture (A) – 27 mai

Manchester United

WSL : Manchester City (H) – 21 mai

WSL : Liverpool (A) – 27 mai

Arsenal

WSL : Chelsea (A) – 21 mai

WSL : Aston Villa (H) – 27 mai

La course au titre Pos Équipe généraliste STP GD 1 20 52 46 2 20 50 42 3 20 47 37

Chelsea a garanti sa place en Ligue des champions la saison prochaine tandis que United a pratiquement scellé sa place dans la compétition pour la première fois. Seules deux défaites lors de leurs deux derniers matchs et une différence de buts improbable de 17 peuvent empêcher l’équipe de Skinner de se qualifier pour l’Europe.

Cela semble être une fusillade directe entre Arsenal et City pour la troisième et dernière place de la WSL en Ligue des champions. Arsenal détient une avance de trois points et une différence de buts supérieure de +12 sur l’équipe de Gareth Taylor. Compte tenu de la marge de différence de buts, une victoire lors des deux derniers matchs d’Arsenal devrait suffire à leur garantir le football de la Ligue des champions la saison prochaine, tandis qu’une victoire et un match nul le garantiront mathématiquement.

Si Arsenal ne remporte pas ses deux derniers matches, City sera prêt à en profiter. L’équipe de Taylor doit prendre quatre points de plus qu’Arsenal – ou trois et une différence de buts improbable de 12 – lors de leurs deux derniers matchs, sinon ils ne parviendront pas à se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois depuis leur première saison en WSL. 2014.

Appareils restants

Arsenal

WSL : Chelsea (A) – 21 mai

WSL : Aston Villa (H) – 27 mai

Manchester City

WSL : Manchester United (A) – 21 mai

WSL : Everton (H) – 27 mai

La course de la Ligue des champions PDV ÉQUIPE généraliste STP GD 3 20 47 37 4 20 44 25

