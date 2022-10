Permutations de la Coupe du monde T20 : comment l’Angleterre peut-elle passer du groupe 1 et atteindre les demi-finales ? | Nouvelles du cricket

L’affrontement prévu entre l’Angleterre et l’Australie en Coupe du monde T20 a été abandonné en raison du mauvais temps à Melbourne, mais qu’est-ce que cela signifie pour leurs espoirs d’atteindre les demi-finales ?

Une défaite de chaque côté au MCG aurait gravement ébranlé leurs espoirs de progresser depuis les Super 12, bien que l’absence de résultat laisse le groupe 1 grand ouvert avec deux tours complets de matches de groupe restants.

L’Angleterre passe à la deuxième place du groupe en raison de son taux de course net supérieur et l’Australie compte également trois points, avec l’Irlande entre eux au classement sur le même total après que leur match contre l’Afghanistan ait également été annulé.

Le capitaine anglais Jos Buttler a déclaré qu’ils se concentraient désormais entièrement sur le maintien de leur tournoi contre la Nouvelle-Zélande après l’abandon du match contre l’Australie.



Malgré une part du butin contre l’Australie, le scénario pour l’Angleterre est resté à peu près le même : gagner tous les matchs à partir de maintenant et ils pourraient – et devraient peut-être – atteindre les quatre derniers.

Les victoires sur la Nouvelle-Zélande à Brisbane mardi, puis sur le Sri Lanka à Sydney lors de Bonfire Night porteraient l’équipe de Jos Buttler à sept points dans le groupe 1, tandis que l’Australie atteindrait le même total si elle battait les deux équipes perçues comme les plus faibles de la poule – l’Irlande en Brisbane lundi et Afghanistan à Adélaïde vendredi prochain.

Tableau groupe 1 Équipe Joué A gagné Perdu Pas de résultat Taux d’exécution net Points Nouvelle-Zélande 2 1 0 1 +4,45 3 Angleterre 3 1 1 1 +0,239 3 Irlande 3 1 1 1 -1.169 3 Australie 3 1 1 1 -1.555 3 Sri Lanka 2 1 1 0 +0,45 2 Afghanistan 3 0 1 2 -0,62 2

Le taux de course net des hôtes a pris un coup lorsqu’ils se sont écrasés contre la Nouvelle-Zélande en 89 points lors de leur rencontre d’ouverture au Sydney Cricket Ground, les laissant à -1,555 par rapport au taux de course actuel de l’Angleterre de +0,239.

“Le résultat n’a fait ni tort ni faveur à l’Australie et à l’Angleterre”, a déclaré Michael Atherton de Sky Sports. “Vous pourriez éventuellement avoir trois équipes sur sept points et le taux de course net étant critique.

Eoin Morgan se demande pourquoi il a fallu si longtemps pour que le match Angleterre contre Australie soit abandonné, le retard des officiels donnant de faux espoirs aux fans.



“L’Australie pensera que, même dans cette Coupe du monde où vous ne pouvez pas compter vos poulets, ils ont deux matchs qu’ils s’attendent à gagner et pourraient éventuellement augmenter leur taux de course net. Les matchs les plus difficiles de l’Angleterre sont retardés, avec la Nouvelle-Zélande et Sri Lanka à venir.

Et si l’Angleterre ne gagnait pas les deux matches ?

Bien que le taux de course puisse s’avérer vital pour déterminer les deux demi-finalistes du groupe, cela ne devient un facteur que si les équipes terminent à égalité en termes de points et de nombre de victoires. Si une équipe a le même nombre de points qu’un rival dans l’une des positions de qualification ayant remporté plus de matchs, elle progressera quel que soit son rythme.

L’Anglais Jos Buttler et l’Australien Aaron Finch gardent tous deux espoir que leurs équipes atteignent les demi-finales





L’équipe de Buttler a un taux de course en sa faveur, mais elle a les rencontres les plus délicates sur le papier par rapport à ses rivaux des Ashes, alors qu’elle affronte les chefs de groupe et la Nouvelle-Zélande finaliste en 2021 et un Sri Lanka en amélioration – dirigé par l’ancien entraîneur anglais Chris Silverwood.

L’Australie pourrait réviser l’Angleterre au rythme net avec des victoires lors de ses deux matches restants, tandis qu’un autre moyen de renforcer ses espoirs de progression pourrait venir de ses rivaux trans-tasmaniens, la Nouvelle-Zélande, en leur rendant service et en battant l’équipe de Buttler mardi.

Mardi 1er novembre 7h30





“D’abord et avant tout, vous devez essayer de gagner le match”, a déclaré le capitaine australien Aaron Finch avant les derniers matches de groupe. “Je pense que vous gagnez le droit de vous mettre en position de pousser pour le taux de course net si le jeu se déroule.

“Vous ne pouvez jamais sous-estimer l’Irlande ou l’Afghanistan car ils ont des joueurs de classe mondiale. Nous serons aussi prêts que possible et contrôlerons ce que nous pourrons.”

Le capitaine australien Aaron Finch dit qu’il comprend pourquoi le match contre l’Angleterre a été abandonné en raison de problèmes de sécurité des joueurs avec les conditions.



Qui d’autre peut encore se qualifier ?

Les pluies à Melbourne ont laissé le groupe délicatement en équilibre, avec la Nouvelle-Zélande – qui joue samedi – en tête avec trois points, devant l’Angleterre, l’Australie et l’Irlande au rythme de course.

Le Sri Lanka, qui a battu l’Irlande lors de son premier match de groupe avant de s’incliner contre l’Australie mardi, est à la cinquième place mais peut prendre la tête du classement avec une victoire sur les Kiwis à Sydney.

Samedi 29 octobre 8h30





L’Irlande n’a jamais battu l’Australie ou la Nouvelle-Zélande dans aucun format, mais devra probablement battre les deux pour avoir une chance de se qualifier pour les demi-finales pour la première fois, tandis que l’Afghanistan occupe la dernière place après deux matches pluvieux et une défaite dans leur trois premiers matchs.

Seules les deux meilleures équipes du groupe se qualifient pour le tour suivant, les vainqueurs du groupe 1 affrontant la deuxième place du groupe 2 à Sydney le 9 novembre avant l’autre demi-finale à Adélaïde le lendemain.

