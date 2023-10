Permutations de la Coupe du Monde de Rugby : l’Ecosse, la dernière chance de l’Italie, l’Irlande, la France, les Fidji sous pression ? | Actualités du rugby à XV

L’Écosse, l’Irlande et la France affrontent des week-ends cruciaux pour la Coupe du Monde de Rugby

Nous nous attendons à une semaine cruciale de la Coupe du Monde de Rugby, alors que l’Écosse et l’Italie se trouvent face à leurs dernières chances, tandis que l’Irlande, la France, hôte, et les Fidji ressentent peut-être un peu de pression…

Poule B : dernière chance de l’Écosse ; L’Irlande sous pression ?

Une seule place pour commencer avant le dernier week-end de la phase de poules, c’est le groupe de la mort dans la poule B, où l’Écosse, l’Irlande ou l’Afrique du Sud quitteront le tournoi samedi.

Le trio est entré dans la Coupe du Monde parmi les cinq premiers mondiaux en termes de classement (Irlande n°1, Afrique du Sud n°2, Ecosse n°5), mais un match nul brutal leur a été réservé.

Alors que les Springboks ont bouclé leur calendrier de poules dimanche dernier avec une victoire 49-18 contre les Tonga à Marseille, ils doivent assister à l’affrontement entre l’Irlande et l’Écosse au Stade de France à Paris samedi (20h00 BST).

Regardez l'Australie et l'Afrique du Sud réagir à leurs défaites en s'imposant contre le Portugal et les Tonga.

L’Afrique du Sud ayant déjà battu l’Écosse 18-3 au cours du premier week-end, les Écossais de Gregor Townsend doivent battre l’Irlande pour espérer atteindre les quarts de finale, mais étant donné que l’Irlande a battu l’Afrique du Sud 13-8 il y a deux semaines, l’Écosse doit battre l’Irlande et leur refuser également un point bonus perdant.

Il y a donc de fortes chances que l’Écosse sorte, mais une victoire de huit points ou plus verra l’Écosse dépasser l’Irlande et laisser l’équipe d’Andy Farrell bloquée et exclue de la Coupe du monde.

Il existe également un scénario hautement improbable dans lequel l’Irlande et l’Écosse pourraient toutes deux progresser aux dépens de l’Afrique du Sud, à savoir si les Écossais battent l’Irlande par au moins 21 points, obtiennent ainsi un point de bonus d’essai (au moins quatre essais), et L’Irlande remporte également un point de bonus d’essai lors de la défaite.

L’Irlande a enregistré une superbe victoire contre l’Afrique du Sud lors de son dernier match

Une victoire de l’Irlande, quelle qu’elle soit, lui permettra de remporter la poule B et d’affronter probablement la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Le finaliste de cette poule affrontera probablement la France, hôte, en quarts…

Poule C : Les Fidji ont besoin d’un point pour éliminer officiellement les Wallabies ; Le Pays de Galles déjà qualifié

Après des performances exceptionnelles lors de la défaite contre le Pays de Galles et de la victoire contre l’Australie, les Fidji semblaient avoir été inhibées par la pression des attentes la semaine dernière contre la Géorgie.

En effet, les Flying Fijians auraient facilement pu perdre le Test ce jour-là, mais se sont finalement remis pour s’imposer de manière cruciale 17-12 à Bordeaux.

Le fait que les Fidji n’aient pas réussi à décrocher un point de bonus lors de leur victoire signifie qu’il leur reste encore du travail à faire avant le dernier week-end, même si l’Australie a déjà perdu deux fois contre les Fidji et le Pays de Galles.

Les Fidji ont finalement remporté une victoire cruciale contre la Géorgie le week-end dernier, mais ce fut une démonstration nerveuse.

Les Fidji affronteront le Portugal dimanche à Toulouse (20h00 BST) et ont besoin d’un seul point – soit une victoire, un point bonus d’essai ou un point bonus perdu – pour s’assurer de leur place en quart de finale et de la toute première sortie de l’Australie en phase de poules d’un Coupe du monde de rugby.

Le Portugal a déjà fait peur au Pays de Galles et à l’Australie lors de cette Coupe du monde, et les Fidji espèrent donc faire le spectacle et gagner en confiance avant un probable quart de finale avec l’Angleterre, qui représenterait une première apparition à élimination directe depuis 2007.

Les Fidji pourraient encore dépasser le Pays de Galles et prendre la tête de la poule si les hommes de Warren Gatland – déjà qualifiés – s’inclinent face à la Géorgie samedi (14h00 BST) à Nantes et si les Fidji décrochent un succès avec des points bonus.

Poule A : le tir improbable de l’Italie contre les Bleus ; Les All Blacks bien placés

Et qu’en est-il de la poule A ? L’Italie aurait toujours deux chances de se qualifier pour les quarts de finale une fois qu’elle aurait remporté ses deux premiers matches contre la Namibie et l’Uruguay avec des points bonus, mais la première d’entre elles a été effacée de manière embarrassante la semaine dernière, alors que les Azzurri ont subi un 96- 17 défaite contre la Nouvelle-Zélande.

Le meilleur de l'action de l'énorme victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Italie à la Coupe du Monde de Rugby

L’Italie reste cependant à seulement trois points de la France dans le classement de la poule A, les Bleus n’ayant pas réussi à battre l’Uruguay avec un point de bonus, et les Azzurri affronteront la France vendredi à Lyon (20h00 BST), sachant que la victoire éliminera les hôtes et les favoris. hors de leur Coupe du monde à domicile.

Les Bleus seront probablement privés de leur skipper Antoine Dupont pour cet affrontement, et pourraient bien être un peu nerveux à l’approche de la compétition, même s’ils continueront à se mobiliser pour remporter la victoire nécessaire pour progresser.

Les All Blacks affrontent l’Uruguay jeudi à Lyon (20h, coup d’envoi BST), où la victoire leur garantira une place en quart de finale.

Poule D : l’Angleterre assurée de la première place ; L’Argentine et le Japon s’affrontent pour les huitièmes de finale

Enfin dans la poule D, où l’Angleterre est assurée de la première place et de la progression vers les quarts déjà avant son dernier match de poule contre les Samoa samedi à Lille (16h45 coup d’envoi BST).

Faits marquants du Japon contre les Samoa lors de la Coupe du Monde de Rugby – un résultat qui a propulsé l'Angleterre en quarts de finale

L’Argentine et le Japon sont tous deux bloqués sur neuf points, soit cinq de moins que l’Angleterre, ce qui signifie que même une défaite de l’Angleterre et des victoires avec des points bonus pour l’un ou l’autre les verront finir sous les hommes de Steve Borthwick en raison du bris d’égalité face-à-face.

Le dernier match de la poule verra les Pumas affronter les Brave Blossoms dimanche à Nantes (coup d’envoi à 12 heures BST) dans un affrontement où le vainqueur rafle tout pour le dernier quart de finale et une rencontre probable avec le Pays de Galles.