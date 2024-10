Permis suspendus pour un pipeline prévu pour alimenter une nouvelle centrale électrique au gaz naturel du Tennessee

NASHVILLE, Tennessee — Une commission d’appel fédérale a temporairement suspendu deux permis nécessaires pour commencer la construction d’un projet de pipeline au Tennessee qui alimenterait une usine de gaz naturel.

Dans une décision partagée 2 contre 1, le 6e tribunal de la Cour d’appel des États-Unis a rendu vendredi une décision qui, pour l’instant, empêche Tennessee Gas Pipeline Company LLC de commencer à construire son pipeline de 32 milles (50 kilomètres) à travers Dickson, Houston et Comtés de Stewart.

Le projet alimenterait l’installation de gaz naturel à cycle combiné de la Tennessee Valley Authority, située sur le site de la centrale fossile au charbon de Cumberland, en cours de mise hors service.

La Tennessee Gas Pipeline Company aurait pu commencer la construction dès mardi, selon les archives judiciaires.

TVA, quant à elle, prévoit mettre sous cocon sa centrale au charbon de deux tranches en deux étapes : une, d’ici la fin 2026, qui sera remplacée la même année par la centrale au gaz naturel de 1 450 mégawatts ; et le second, fermé d’ici fin 2028, avec des options encore ouvertes pour son remplacement.

«Cette pause est une occasion cruciale de repenser les risques liés au développement des combustibles fossiles et de donner la priorité à la santé et à l’environnement de Cumberland et de notre région», a déclaré Emily Sherwood, organisatrice principale de la campagne du Sierra Club, dans un communiqué de presse lundi.

Les projets de TVA de ouvrir davantage d’usines de gaz naturel ont mis en colère les défenseurs qui souhaitent une réorientation rapide des combustibles fossiles vers l’énergie solaire et d’autres énergies renouvelables, alors que TVA prévoit de retirer l’ensemble de son parc de charbon d’ici le milieu des années 2030.

L’affaire devrait être plaidée le 10 décembre. Si des appels supplémentaires sont déposés et aboutissent, le délai pourrait être à nouveau réinitialisé.

« Nous ne sommes pas d’accord avec la suspension temporaire du tribunal et évaluons nos options pour garantir que ce projet puisse être construit en temps opportun », a déclaré lundi la société mère de la société pipelinière, Kinder Morgan, dans un communiqué.

Les porte-parole de la Tennessee Valley Authority et de l’Army Corps of Engineers ont refusé de commenter. Le bureau du procureur général de l’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le Southern Environmental Law Center et Appalachian Mountain Advocates, au nom d’Appalachian Voices et du Sierra Club, ont demandé à la cour d’appel en août 2023 de réexaminer un permis de qualité de l’eau délivré par le ministère de l’Environnement et de la Conservation du Tennessee pour le pipeline. En septembre, les groupes ont demandé une révision en appel d’un autre permis du Corps des ingénieurs de l’armée américaine.

Dans leur décision, les juges Eric Clay et Karen Moore ont soutenu que les groupes risquaient un préjudice irréparable si la construction du pipeline commençait avant que les juges ne tranchent sur leur cas. Les plans de l’entreprise traverseraient de nombreux cours d’eau et zones humides, où la construction pourrait causer des dommages durables aux cours d’eau et à la faune, affirment les plaignants.

Le juge Amul R. Thapar, dissident, a soutenu que le tribunal n’avait pas compétence pour connaître de la plainte déposée par l’agence d’État et que les plaignants n’avaient pas démontré qu’ils subiraient un préjudice irréparable ou que leur cause serait susceptible d’aboutir.

Les projets de TVA visant à étendre son parc de gaz naturel ont donné lieu à d’autres poursuites, notamment concernant l’approbation du pipeline Cumberland par la Federal Energy Regulatory Commission.

Une autre poursuite prétend que l’évaluation environnementale de l’usine de Cumberland par TVA a été superficielle, en violation de la loi. Un défi distinct conteste la prise de décision concernant une installation de gaz naturel prévue de 1 500 mégawatts avec 4 mégawatts d’énergie solaire et 100 mégawatts de stockage par batterie à l’usine fossile de Kingston, le site d’un énorme Déversement de cendres de charbon en 2008. À la fin du mois dernier, un juge a rejeté une autre poursuite contestant le processus de TVA visant à approuver les plans de turbines à gaz dans une centrale au charbon désaffectée à New Johnsonville.

Les groupes qui poursuivent les projets d’expansion du gaz notent que TVA est loin d’atteindre l’objectif de l’administration Biden d’éliminer la pollution carbonée des centrales électriques d’ici 2035 pour tenter de limiter effets du changement climatiquemême avec une majorité du conseil d’administration nommée par le président Joe Biden. Plusieurs des propositions de TVA concernant de nouvelles usines au gaz naturel ont suscité des critiques de la part de l’Agence américaine de protection de l’environnement, notamment un avertissement selon lequel son examen environnemental du projet Kingston n’est pas conforme à la loi fédérale.

Le PDG de TVA, Jeff Lyash, a répété à plusieurs reprises que le gaz est nécessaire car il peut fournir de l’électricité peu importe si le soleil brille ou si le vent souffle. Il a ajouté qu’il améliorerait les émissions du charbon et offrirait la flexibilité nécessaire pour ajouter 10 000 mégawatts d’énergie solaire à son système global d’ici 2035. TVA a pour objectif de réduire de 80 % ses émissions de carbone d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 2005 et de zéro émission nette d’ici 2035. 2050.

TVA fournit de l’électricité à 10 millions de personnes dans sept États du Sud.