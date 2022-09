Permis de développement délivré pour le développement à Shannon Lake – Kelowna Capital News

Le Conseil reconnaît la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation

Le vendredi 30 septembre est la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation et le conseil a encouragé la communauté à porter de l’orange pour honorer les milliers de survivants des pensionnats et à continuer d’écouter, de réfléchir et de travailler à la réconciliation.

Séance d’information sur l’usine de traitement d’eau de Rose Valley

Le conseil a invité les résidents à assister à la deuxième séance d’information le mercredi 21 septembre, de 16 h à 20 h, à l’église baptiste Lakeview, 2630 Alhambra Drive. Des informations sur les progrès et à quoi s’attendre pendant la construction sont également accessibles en ligne sur OurWK.

RDCO sollicitera une subvention pour la planification de la chaleur extrême

Le Conseil a approuvé que le district régional de Central Okanagan (RDCO) demande, reçoive et gère la subvention du Fonds communautaire de préparation aux situations d’urgence de l’UBCM pour mener à bien le projet de cartographie, d’évaluation et de planification des risques de chaleur extrême au nom de la ville de West Kelowna, dans le cadre d’un programme de partenariat régional administré par le DRCO.

Adoption d’un processus de demande de développement simplifié

Le Conseil a adopté le règlement de modification des procédures de demande de développement, qui verrait la délégation d’approbations supplémentaires au directeur pour accélérer la rationalisation des demandes de développement dans le cadre des modifications au projet de loi 26 de la province de la Colombie-Britannique. Le processus de notification publique resterait inchangé.

Permis d’aménagement délivré pour un aménagement multifamilial à Shannon Lake

Le conseil a délivré un permis d’aménagement pour le 2749, chemin Shannon Lake, qui comprend une maison en rangée de 72 unités et un développement de duplex, qui comprend un mélange d’unités de deux, trois et quatre chambres. Le développement comprend également la construction du parc précédemment dédié sur le lac Shannon qui prolongera le parc linéaire existant. Le promoteur fournira également un quai de pêche, des tables de pique-nique et une aire de stationnement pour le parc.

Exonérations fiscales facultatives de 2023 envisagées

Le conseil a donné les première, deuxième et troisième lectures au règlement d’exonération de l’impôt foncier de 2023 qui, s’il était adopté lors d’une prochaine réunion, exempterait 14 lieux de culte et écoles privées et six organismes à but non lucratif, et accorderait des exemptions complètes pour deux publics/ autorités locales, des taxes foncières de la Ville totalisant 104 282 $ pour 2023 comparativement à 121 792 $ en 2022.

