Permis de construire en 2022 en baisse, mais valeurs en hausse à Kelowna

Le secteur de la construction n’était pas en plein essor à Kelowna au cours du troisième trimestre de 2022.

Bien que 2022 soit restée une année solide, avec des valeurs de permis de planification de plus de 932 millions de dollars à ce jour, elle est bien en deçà du rythme de 1,1 milliard de dollars de permis pour la même période en 2021.

Le directeur de la planification et du développement, Ryan Smith, a déclaré que l’année dernière était une anomalie car il s’agissait d’une année de rebond du COVID-19 et a inversé la tendance de ce que la ville verrait habituellement en ce qui concerne les statistiques des applications de développement.

“Il y a eu moins de candidatures en 2018, à nouveau en 2019 et à nouveau en 2020”, a-t-il ajouté. “Nous voyons 2022 poursuivre à nouveau la tendance à la lente détente des volumes.”

Smith a ajouté que le ralentissement devrait s’étendre jusqu’en 2023, principalement en raison de l’incertitude causée par les conditions macroéconomiques au Canada, en particulier la hausse des taux d’intérêt.

Alors que le nombre de permis de construire délivrés jusqu’à présent en 2022 est en baisse, la valeur de ces permis est plus élevée.

Cependant, Smith voit un élément positif dans le ralentissement.

“Cela peut donner au personnel le temps de travailler sur des projets qui ont été reportés en raison d’une activité de développement record.”

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownaConstructiondéveloppement