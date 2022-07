Permis de construire de Kelowna pour 2022 derrière le rythme record de 2021

Kelowna accuse un léger retard dans le département des permis de construction pour le premier semestre 2022 par rapport à 2021.

Un rapport du personnel transmis au conseil lundi (25 juillet) montre que 4 494 permis ont été délivrés pour les six premiers mois de cette année, contre 5 121 pour la même période l’an dernier. J

La valeur totale des permis de construire était de 688 millions de dollars pour le premier semestre 2022 et de 814 millions de dollars pour le premier semestre 2021. L’année dernière, la valeur des permis de construction a dépassé 1 milliard de dollars pour la première fois. Les permis pour tous les types de logements se sont poursuivis dans toute la ville, en mettant l’accent sur le noyau urbain.

Selon le rapport, le volume des demandes de planification du développement reste extrêmement élevé malgré les initiatives visant à rationaliser les processus. Une transition vers des délais d’approbation normaux et rapides interviendra plus tard dans l’année et en 2023.

Pour l’avenir, le rapport indique que des taux d’intérêt plus élevés, des pénuries de main-d’œuvre, des augmentations des coûts des matériaux et la disponibilité auront un impact sur le marché du logement de la ville et le processus d’approbation des aménagements dans les mois et les années à venir, soulignant l’importance de garantir les opportunités de logement actuellement prévues.

