Samsung s’engage à fournir à ses utilisateurs des produits et services conçus pour rendre leur quotidien plus épique. Un élément crucial de cet engagement consiste à fournir aux gens des innovations qui protègent la planète et préservent nos ressources naturelles.

Nous agissons selon trois principes de conception d’emballage: réduire, remplacer et recycler; ces principes ont guidé les changements éco-conscients des emballages de la série Galaxy S. De la quantité d’emballage aux matériaux utilisés, Samsung s’est efforcé de rationaliser l’emballage des produits et de mettre en œuvre des processus plus durables.1

Du Galaxy S7 au Galaxy S21: notre voyage vers un emballage plus écologique

Depuis la sortie du Galaxy S7 en 2016, Samsung a développé des emballages plus respectueux de l’environnement avec chaque génération de la série Galaxy S. Tout au long de ce voyage, nous avons travaillé avec diligence pour éliminer les éléments qui pourraient empêcher les gens de recycler facilement l’emballage de leurs produits après l’achat.

L’emballage de la série Galaxy S21 ne contient que 4%2 du plastique utilisé dans les emballages du Galaxy S7, réduisant de 49% les déchets générés par unité d’emballage. De même, l’emballage du Galaxy S21 ne contient que 58% du papier utilisé dans celui du Galaxy S7, contribuant ainsi à sauver quelque 44 802 arbres par an.3 Grâce à ces efforts continus en matière de développement durable, nous avons réduit de 50% la quantité de carbone générée lors du développement de l’emballage de la série Galaxy S21 par rapport à celle du Galaxy S7.4

Suite à des recherches approfondies sur les matériaux respectueux de l’environnement, l’emballage du Galaxy S8 a connu plusieurs évolutions par rapport à la précédente série Galaxy S. Nous avons retiré l’aimant de l’intérieur de l’emballage ainsi que l’étui en plastique pour les écouteurs, et le plateau d’accessoires – traditionnellement composé de plastique – a été fabriqué avec un matériau à base de papier.

Pour la sortie du Galaxy S9, nous avons fait un effort supplémentaire pour réduire les déchets plastiques. Samsung a changé le matériau du plateau de l’appareil du plastique à un matériau de moule à pâte, intégrant des matériaux recyclés dans notre processus.

Pour le Galaxy S10 et le Galaxy S20, Samsung a étendu les changements écologiques à l’emballage. Nous avons remplacé le plastique par du papier pour attacher les accessoires, la structure de l’emballage a été simplifiée et tous les plateaux d’emballage pour les accessoires en boîte ont été intégrés dans un plateau de moule à pâte pour réduire les matériaux inutiles. De plus, le film protecteur a été retiré des accessoires tels que la prise du chargeur et le connecteur USB, et le revêtement de tous les accessoires a été changé d’une finition brillante à une finition mate plus écologique qui cache les empreintes digitales et est plus difficile à rayer.

L’emballage de notre dernier appareil phare, la série Galaxy S21, est l’emballage de produit le plus respectueux de l’environnement de la série Galaxy S. Chaque boîte de l’appareil est faite de carton ondulé, au lieu de papier rigide, pour améliorer la recyclabilité. Les accessoires tels que la prise du chargeur et les écouteurs intégrés ont été retirés pour minimiser davantage la quantité d’emballage et promouvoir les habitudes de réutilisation et de recyclage parmi les utilisateurs de Galaxy.

Promouvoir l’efficacité des ressources dans le futur

Malgré les défis émergents liés à la disponibilité de matériaux durables et à la productivité des chaînes d’approvisionnement mondiales à la suite de la pandémie de COVID-19, Samsung a toujours la responsabilité d’aider à lutter contre le changement climatique et à protéger l’environnement dans tout ce que nous faisons.

Fin 2020, nous avons atteint notre objectif d’utiliser des emballages en papier 100% recyclés ou issus de sources durables5 et exigent maintenant que les fournisseurs de papier soumettent des certifications et se conforment aux normes internationales, telles que la certification du Forest Stewardship Council (FSC). Nous reconnaissons que notre voyage vers une économie entièrement circulaire n’est pas terminé.

Samsung continue de rechercher de nouveaux matériaux innovants et respectueux de l’environnement pour nos emballages de produits, de découvrir de nouvelles façons de minimiser les matériaux utilisés et d’optimiser nos processus de développement de produits. En prévision des futures versions de produits, Samsung continuera d’apporter des changements qui offrent aux gens des expériences de produits et d’emballages plus respectueuses de l’environnement alors que nous travaillons avec notre chaîne d’approvisionnement et nos clients pour créer un monde plus durable.

1 Certains des composants ou matériaux répertoriés peuvent différer selon le pays ou la région.

2 Cela inclut le film protecteur de l’écran. Cela peut différer selon le pays ou la région.

3 Un arbre de 30 ans peut produire 59 kg de papier.

4 Tel qu’évalué et certifié par le Carbon Trust basé au Royaume-Uni.

5 Pour l’électronique grand public et les produits de communications informatiques et mobiles