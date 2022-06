Permettre aux jeunes de déposer des bulletins de vote fictifs pourrait être un contrepoids au faible taux de participation et aux manigances politiques

Alors que la page politique prend une pause estivale, j’ai pensé terminer la saison avec une suggestion utile pour un problème épineux.

Il y a deux semaines, j’écrivais sur la baisse du taux de participation électorale, en particulier le taux de participation historiquement bas aux élections ontariennes qui viennent de se terminer.

Ce n’est pas seulement un problème pour les universitaires en sciences politiques. C’est un problème pour nous tous, car il menace la légitimité même de nos gouvernements.

Alors voici une suggestion : dans chaque bureau de vote, pourquoi ne pas mettre en place une boîte pour que les enfants déposent leurs votes, juste à côté de l’urne officielle ? Bien entendu, ces « votes » ne contribueraient pas au résultat de l’élection. Au contraire, ils permettraient à ceux qui n’ont pas atteint l’âge officiel de voter de commencer à comprendre l’importance de voter et de prendre l’habitude de le faire.

Vous ne pourriez pas marcher jusqu’au bureau de vote avec votre enfant sans avoir discuté de l’élection à table ou dans la voiture lorsque vous le conduisez à son récital de danse.

Au moment où le jour des élections arriverait, les enfants seraient bien familiarisés avec les enjeux et la responsabilité de voter dans une société libre et démocratique.

Or, c’est une idée que j’avance depuis des années avec un échec spectaculaire.

Plusieurs objections ont été soulevées à l’idée. Par exemple, ma propre tribu politique, les conservateurs, s’y oppose parce qu’ils pensent que les enfants subiront un lavage de cerveau par des enseignants de gauche.

D’autres soutiennent qu’il serait beaucoup plus facile de simplement imposer le vote et d’imposer des amendes pour non-participation, comme le font l’Australie et d’autres. Philosophiquement, je pense que cette idée est nulle. Dans la mesure du possible, une éducation et des encouragements réfléchis devraient l’emporter sur la punition.

Les responsables bureaucratiques disent qu’il sera d’un coût prohibitif à mettre en œuvre. Autrement dit, c’est un non-sens. Mais après tout, ces objections viennent d’Élections Canada, qui ne peut même pas actuellement administrer le vote accessible pour les communautés à travers le pays, en particulier les autochtones. Tout cela montre la faiblesse de la bureaucratie. Une faiblesse qui entrave la capacité des idées créatives à résoudre les défis importants qui nous attendent – ​​des défis qui frappent au cœur même de notre démocratie.

Des efforts ont été faits pour résoudre ce problème. Taylor Gunn de CIVIX et son programme Vote étudiant font un travail remarquable, incitant plus de 260 000 jeunes étudiants à voter lors d’une récente élection provinciale simulée pour les jeunes. Mais ce n’est pas pareil.

Pendant des décennies, la Suède a fait des élections fictives des jeunes une partie intégrante de son processus démocratique. Le pays a un niveau de participation remarquablement élevé et a continué à renforcer son programme électoral pour les jeunes ces dernières années. Les dernières élections suédoises de 2018 ont enregistré le taux de participation le plus élevé en 33 ans.

Pour être juste, on ne sait toujours pas dans quelle mesure cette tendance peut être attribuée aux votes des jeunes. Quoi qu’il en soit, ce que les Suédois réalisent, c’est que le programme est essentiel pour éduquer les gens sur les principes démocratiques et engendrer une politique avec un objectif à long terme. Les expériences de réfléchir sérieusement à la politique dès le plus jeune âge – et de pouvoir voir comment ces considérations pourraient se jouer plusieurs fois avant d’aller aux urnes pour de vrai – sont inestimables. De plus, ils concentrent spécifiquement leur programme sur les régions défavorisées sur le plan socio-économique connues pour leur privation endémique de droits civiques, ce qui nous pose un réel problème au Canada.

Comme n’importe quel parent le sait, personne n’est meilleur pour inspirer une bonne conduite et faire honte à un mauvais comportement que ses enfants. Je pense qu’un équivalent démocratique de la campagne pour arrêter de fumer ou d’envoyer des SMS au volant incitera les adultes à faire mieux. La franchise des enfants pourrait aider à lutter contre les manigances qui se sont glissées dans notre système et ont dissuadé les Canadiens de voter.

Il n’y aurait plus de place pour le parent civiquement désengagé qui ne peut pas répondre de manière adéquate à la nouvelle curiosité politique de son enfant. Espérons que cela donnerait également à notre démocratie un horizon à plus long terme et encouragerait nos politiciens concurrents à finalement donner la priorité à l’objectif plutôt qu’au pugilisme.

