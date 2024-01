“Permettez-moi un rassemblement et je leur montrerai”, dit Imran

ISLAMABAD :

L’ancien Premier ministre et fondateur du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, a exprimé samedi sa frustration lors d’une interaction informelle avec les médias à la prison d’Adiala, affirmant que le PTI était confronté à des obstacles dans la conduite de sa campagne électorale, avec des restrictions empêchant le parti de tenir ses élections. rassemblements publics.

Imran a déclaré avec audace : « Libérez-moi seulement trois jours avant les élections et permettez-moi de tenir un seul rassemblement public, et tout le monde verra ce que nous pouvons réaliser. Cette déclaration fait suite aux inquiétudes d’Imran concernant l’équité et la transparence du processus électoral en cours.

Abordant la controverse entourant l’affaire Toshakhana, Imran a affirmé que tous les cadeaux conservés dans le dépôt de cadeaux de l’État avaient été estimés sur la base d’une petite boutique appartenant à un citoyen indien à Dubaï. Il a critiqué l’affaire, affirmant qu’elle reposait en grande partie sur le témoignage d’un seul témoin, qui a été contre-interrogé samedi.

Concernant la valorisation des objets du Toshakhana, Khan a déclaré : « Les bijoux d’une valeur de Rs18 millions ont été augmentés à Rs3 milliards, insinuant une manipulation visant à favoriser certaines personnes. » Il a ajouté de manière provocatrice que « le colonel assis au-dessus devait écouter », faisant allusion à une prétendue influence sur la procédure judiciaire.

Imran a également fait part de ses inquiétudes quant à l’application sélective de la justice, soulignant sa disqualification alors que la décision du tribunal a été suspendue et que le PML-N Quaid Nawaz Sharif a été blanchi de sa condamnation. Il a remis en question les retards dans l’audition des appels contre sa disqualification et des requêtes en matière de droits de l’homme, soulignant le manque perçu de démocratie dans le pays.

Exprimant sa frustration à l’égard du système judiciaire, Imran a déclaré que malgré la décision de la Haute Cour de Lahore rejetant ses déclarations de candidature, aucune ordonnance écrite n’avait été émise, créant ainsi une incertitude autour du processus électoral. Il a averti que le déroulement actuel des élections pourrait conduire à une instabilité politique et avoir un impact négatif sur l’économie du pays.

Faisant référence à son rival politique Nawaz, Imran a accusé les autorités d’imposer un « fugitif » à la nation, déplorant l’apparent effondrement de l’État de droit dans le pays. Malgré les défis, Imran a exprimé sa détermination à poursuivre le combat politique, affirmant : “Nous nous battrons jusqu’au dernier bal”.

S’adressant aux critiques de son parti et à ceux qui envisageaient de quitter le PTI, Imran a déclaré avec assurance que la banque de voix du parti restait solide et que les efforts de l’establishment pour briser le parti avaient échoué.

Pour l’avenir, Imran a prédit que les gens rejoindraient le PTI une fois les élections terminées. Imran a souligné son engagement en faveur d’activités politiques pacifiques, en déclarant : “Je suis un homme politique ; je ferai de la politique. Je ne tiendrai pas d’arme à la main”.

Il a critiqué la prétendue manipulation des élections au sein du parti, faisant référence à un verdict de la Cour suprême confirmant la décision de la Commission électorale du Pakistan de retirer au PTI son symbole électoral emblématique de la « chauve-souris ». Imran a exprimé sa détermination à exercer son droit de vote par correspondance, en déclarant : « Tout cela est fait uniquement pour qu’Imran Khan ne revienne pas au pouvoir ».