Qu’ils s’amusent au soleil ou dévalent les pentes enneigées, des tonnes de stars célèbrent la saison des vacances 2020 en vacances.

En raison de la pandémie de coronavirus en cours, beaucoup n’ont pas voyagé aussi loin de chez eux pour le faire, optant pour des escapades à Aspen et dans d’autres localités américaines plutôt que des destinations généralement fréquentées par les célèbres à cette période de l’année. Le climat chaud de Miami toute l’année fait de la ville de Floride un choix particulièrement populaire, et des stars comme Candice Swanepoel, Charlotte McKinney, Chantel Jeffries et Drew Taggart ont tous été repérés là-bas ces dernières semaines.

Si vous êtes curieux de voir où le reste d’Hollywood passe ses derniers jours de 2020, nous sommes là pour vous. Continuez à faire défiler pour savoir où Chrissy Teigen et John legend se sont jetés, à quoi Rebel Wilsonau Colorado et pourquoi Shawn Mendes et Camila Cabello ont déplacé leurs promenades quotidiennes de Miami au Canada.