Leigh Bardugoest populaire Grishaverse les romans reçoivent le traitement Netflix.

Le mercredi 27 janvier, le service de streaming a offert un aperçu de leur adaptation télévisée des livres d’aventure fantastique de Bardugo, Ombre et os et Six des corbeaux. En plus de partager plusieurs photos de l’adaptation très attendue, bien intitulée Ombre et os, Netflix a également confirmé la série ‘ 23 avril date de première.

Netflix a décrit l’émission comme suit: « Dans un monde divisé en deux par une énorme barrière d’obscurité perpétuelle, où des créatures artificielles se régalent de chair humaine, un jeune soldat découvre un pouvoir qui pourrait enfin unir son pays. Mais alors qu’elle lutte pour affûter son pouvoir , des forces dangereuses complotent contre elle. Les voyous, les voleurs, les assassins et les saints sont en guerre maintenant, et il faudra plus que de la magie pour survivre. «

Les stars du spectacle Jessie Mei Li, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit jeune et Archie Renaux. Et, dans une interview avec Divertissement hebdomadaire, showrunner Eric Heisserer a déclaré que les nouvelles images offraient « un aperçu du monde vaste et texturé que Leigh a créé dans ses livres. »