Le mariage de 56 ans de Ginsburg avec Marty était la substance de tout ce qui est mieux qu’un conte de fées, car le leur était à la fois réel et un véritable partenariat. Il était son partisan le plus fidèle et, de toute évidence, il était celui qui, grâce à ses diverses relations à Washington, s’est assuré que sa femme – alors juge à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit de DC – était dans la conversation lorsque le président Bill Clinton a été chargé de nommer un nouveau juge à la Cour suprême en 1993. (Clinton a ensuite été rapidement séduit par Ginsburg lorsqu’ils se sont rencontrés pour discuter de la position vantée.)

«Quand tu lui as demandé: ‘Quelle est la chose la plus importante dans ta vie?’ elle disait toujours: «Mon mariage et ma famille» », a dit Tyler à E !. «Et Marty était toujours dans son cœur. Lorsque nous avons travaillé sur ce livre dans les dernières semaines de sa vie et qu’elle a lu un brouillon de l’introduction, qui eu discussion de Marty, je dirai, elle a dit: « Il n’y en a pas assez, il faut qu’il y ait plus de Marty ici! » «

Tyler rit. « Et donc je l’ai très heureusement obligé et ajouté plus. Mais c’est la fenêtre et où son cœur et son esprit étaient dans les derniers mois de sa vie, elle pensait à Marty. »

Une histoire qui s’est démarquée, que Ginsburg a joyeusement donné à Tyler la permission de raconter, impliquait que Marty collait sournoisement une pancarte indiquant «Son Altesse» sur le dos de sa femme lors d’une réunion qu’elle a organisée pour ses anciens clercs à la Cour suprême, un geste que Ginsburg a finalement pensé était hystérique.

«Ils adorent se donner du fil à retordre, mais en fin de compte, ce qui était si drôle, ce n’était pas seulement que« les RBG notoires »pouvaient prendre une blague dans la foulée», a déclaré Tyler, «mais que c’était un fenêtre sur les plaisanteries et l’amour qui étaient au cœur de leur partenariat. «