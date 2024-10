Perles, glamour et violet : le look époustouflant d’Anasuya !

Article de Satya B



Publié le : 18h38, le 5 octobre 2024

Dans un monde où le glamour rencontre la grâce, Anasuya Bharadwaj fait tourner les têtes dans un superbe sari violet qui complète parfaitement sa beauté radieuse.

La merveille de six mètres, associée à un chemisier assorti et ornée d’un délicat collier de perles, met en valeur son élégance et son style. Avec ses cheveux flottant librement et son maquillage brillant rehaussant ses traits, Anasuya est tout simplement à couper le souffle, capturant l’essence de la beauté indienne moderne.

Alors que les fans admirent son look saisissant, Anasuya attend également avec impatience la sortie de Pushpa 2 : The Rule. Le film, très attendu du public, promet de livrer des moments palpitants et des performances captivantes.

