PerkinElmer, Boeing, Global Payments, Bumble et plus

Les écrans à l’extérieur du Nasdaq MarketSite sont illustrés alors que l’opérateur d’applications de rencontres Bumble Inc. (BMBL) a fait ses débuts à la bourse du Nasdaq lors de l’introduction en bourse de la société à New York, New York, États-Unis, le 11 février 2021.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans les échanges de midi lundi.

Boeing – Les actions du constructeur d’avions ont augmenté de plus de 7% après que CNBC a annoncé que la Federal Aviation Administration avait approuvé des révisions du protocole d’inspection qui devraient permettre au constructeur d’avions de reprendre les livraisons de son 787 Dreamliner. Séparément, les travailleurs de la défense de Boeing voteront mercredi sur une nouvelle proposition d’accord de travail visant à éviter une grève.

Cible – Le stock de détail a augmenté de plus de 2% après que Wells Fargo a mis à niveau Target en surpoids à partir d’un poids égal. La société a déclaré que les investisseurs étaient trop bas sur l’action, qu’elle considère comme un “gain d’actions prouvé”.

PerkinElmer – Les actions de PerkinElmer ont bondi de plus de 6% après que la société de diagnostic et de sciences de la vie a annoncé des ventes et des bénéfices meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre. Il a également annoncé son intention de céder certaines de ses unités non essentielles à la société de capital-investissement New Mountain Capital pour 2,45 milliards de dollars en espèces.

Advanced Micro Devices – Plusieurs actions de semi-conducteurs ont bondi, Advanced Micro Devices gagnant 2,5%. Les actions de Micron Technology, Nvidia et Intel ont toutes grimpé d’environ 2 %.

Global Payments – Les actions de la société de technologie financière ont augmenté de 7,5% après un rapport trimestriel meilleur que prévu. Global Payments a déclaré un bénéfice ajusté par action de 2,36 $ sur un chiffre d’affaires de 2,28 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu 2,34 dollars de bénéfice par action sur 2,07 milliards de dollars de revenus. Global Payments a également annoncé un accord pour acheter EVO Payments pour 34 $ par action.

Colgate-Palmolive – La société de produits de consommation a gagné plus de 2% suite à une mise à niveau de Wells Fargo pour un poids égal à un poids insuffisant. La société a déclaré que les résultats de Colgate-Palmolive pourraient montrer des signes d’amélioration à l’avenir.

Nio – Les actions ont progressé de plus de 2 % après que la société chinoise de véhicules électriques et son rival Li Auto ont tous signalé une augmentation des livraisons de voitures en juillet. Li Auto a bondi de 3 %.

Check Point Software Technologies – Les actions ont chuté de 4% après que la société de cybersécurité a annoncé des revenus de facturation décevants. Les facturations se sont élevées à 570,6 millions de dollars, en dessous d’une estimation de StreetAccount de 578,3 millions de dollars. Cela a éclipsé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le trimestre précédent.

Bumble – L’action de la société d’applications de rencontres a chuté de 5,1 % à la suite d’une rétrogradation de Jefferies à une suspension, citant une baisse du nombre d’abonnés payants à l’avenir.

Jacobs Engineering Group – Les actions ont baissé de 5,5% après que la société internationale de services professionnels techniques a annoncé ses résultats au deuxième trimestre civil. Jacobs a abaissé ses prévisions pour l’exercice 2022, en citant ajustements de conversion des devises étrangères, bien qu’ils aient par ailleurs dépassé les attentes de son rapport.

– Yun Li, Tanaya Macheel, Jesse Pound et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage