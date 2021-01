Le gouvernement belge a promis 200 000 € pour une campagne en cours pour rendre les produits d’hygiène féminine plus accessibles à tous.

L’argent sera réparti entre deux organisations, le Conseil des femmes et le Conseil francophones des femmes de Belgique, afin d’œuvrer à mettre fin à la période de pauvreté des nombreuses femmes qui considèrent les tampons et les serviettes hygiéniques comme un luxe – plutôt qu’une nécessité facile d’accès.

« Il faut briser le tabou de la menstruation », a déclaré la ministre belge de la réduction de la pauvreté Karine Lalieux. « Une femme ne doit pas choisir entre la nourriture pour sa famille ou l’achat de produits d’hygiène. La lutte contre cette insécurité menstruelle est donc un combat collectif. »

Annonce de la subvention mardi, Lalieux a souligné que les règles sont quelque chose que la moitié de la population belge connaîtra, chaque femme en ayant en moyenne 500 au cours de sa vie. Le coût de cela commence alors à s’accumuler à chaque cycle mensuel.

« Les conséquences ne sont souvent pas insignifiantes », a déclaré le gouvernement dans un communiqué de presse, soulignant que les coûts étaient toujours élevés malgré la baisse des taux de TVA. « Il discrimine les femmes et les jeunes filles et provoque des abandons scolaires, de l’absentéisme, des problèmes de santé, etc. Dans un pays comme le nôtre, une telle chose est impossible. »

La décision intervient un peu plus d’un mois après que l’Écosse est devenue le premier pays au monde à rendre les produits d’époque gratuits pour tous. Il s’agissait d’une décision historique de la part des députés, qui ont voté à l’unanimité en faveur du projet de loi sur les produits d’époque (fourniture gratuite) (Écosse).

« La lutte contre la pauvreté menstruelle est une question sociale », a déclaré Lalieux, ajoutant: « Il s’agit d’égalité.

« La Belgique peut à nouveau jouer un rôle de pionnier dans ce domaine. Mais alors nous devons le dire. »