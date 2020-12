Les personnes contraintes de s’auto-isoler après être entrées en contact avec une personne infectée par un coronavirus n’auront à le faire que pendant 10 jours au lieu de quinze jours au Royaume-Uni.

Le ministère de la Santé a confirmé aujourd’hui que la politique modifiée entrera en vigueur le lundi 14 décembre prochain.

Cela signifie que toute personne contactée par NHS Test & Trace avant le mardi prochain, le 15 décembre, pourrait toujours être autorisée à en rencontrer d’autres le jour de Noël.

La décision à l’échelle du Royaume-Uni suivra les traces du pays de Galles, qui a officiellement procédé au changement hier.

On dit aux gens de s’auto-isoler après avoir été proches de quelqu’un qui a ensuite été testé positif au coronavirus afin de les empêcher de propager la maladie s’ils l’attrapaient.

De nombreuses personnes transmettent le virus à d’autres sans développer de symptômes ou avant de tomber malades, ce qui signifie que l’auto-isolement, même pour les personnes qui se sentent en bonne santé, est essentiel pour arrêter le virus dans son élan.

Deux semaines ont été la durée d’isolement requise tout au long de l’épidémie, car presque personne ne serait encore contagieux deux semaines après avoir attrapé le virus.

Les médecins en chef du Royaume-Uni, cependant, ont déclaré que la science était suffisamment solide pour permettre de raccourcir la période, la probabilité que les personnes soient toujours infectieuses après 10 jours aussi bas que un ou deux sur 100.

Les personnes qui entrent en contact étroit avec d’autres personnes testées plus tard positives pour le coronavirus n’auront plus à s’isoler pendant deux semaines, mais pendant 10 jours à la place, suggèrent des rapports (Photo: navetteurs dans le métro de Londres hier matin)

Dans un communiqué publié mercredi, le ministre gallois de la Santé, Vaughan Gething, a déclaré que les quatre médecins du Royaume-Uni avaient pris la décision.

M. Gething a déclaré: « Ces réglementations ont été adoptées dès que possible à la suite d’un avis de santé publique, approuvé par les quatre directeurs marketing du Royaume-Uni, qui présentaient peu de risque absolu, en réduisant la période d’isolement à 10 jours par rapport au faible taux de conformité connu de 14 jours. .

«Dans l’analyse d’impact publiée pour l’obligation d’auto-isolement, nous avons reconnu que l’obligation de s’auto-isoler pendant 14 jours était susceptible d’avoir un impact négatif dans un large éventail de circonstances et sur les groupes protégés.

«Réduire en toute sécurité la période d’auto-isolement à 10 jours réduira ces méfaits relatifs.

« Ce changement réduit le temps que les enfants et les jeunes passent loin de l’apprentissage en face à face, réduit l’impact sur ceux qui ont des responsabilités de soins (de manière disproportionnée les femmes) et aide à soulager les perturbations pour les entreprises et nos services publics essentiels.