Périménopause : prise de poids, troubles du sommeil et autres symptômes

La moitié de la population mondiale sera ménopausée si elle atteint un âge mûr, mais les symptômes commencent à apparaître plusieurs années avant ce changement de vie.

De nombreuses femmes commencent à ressentir des symptômes de la ménopause au cours de ces années de périménopause, comme des règles irrégulières, de la fatigue, des troubles du sommeil, des bouffées de chaleur et une prise de poids.

Alors que de nombreuses femmes géraient seules leurs symptômes, elles sont désormais plus nombreuses à en parler avec des amis et dans des groupes de soutien en ligne. Ils tentent de comprendre exactement ce qu’est la périménopause et quand elle survient. Quels sont les symptômes typiques ? Les femmes devraient-elles faire vérifier leurs niveaux d’hormones ? Comment les femmes peuvent-elles gérer la prise de poids en périménopause ? Et s’ils ont du mal à dormir ? Où les gens devraient-ils s’adresser pour obtenir des informations – et quelles sources devraient-ils éviter ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, j’ai parlé avec l’experte en bien-être de CNN, le Dr Leana Wen. Wen est médecin urgentiste et professeur agrégé adjoint à l’Université George Washington. Elle était auparavant commissaire à la santé de Baltimore.



CNN : Qu’est-ce que la périménopause ?



Dre Leana Wen : La ménopause est définie comme la période de la vie d’une femme où elle cesse d’avoir ses règles. Plus précisément, la ménopause survient lorsque 12 mois se sont écoulés depuis l’arrêt des règles.

Pour la plupart des femmes, les règles ne s’arrêtent pas soudainement, bien qu’il existe des exceptions lorsque la ménopause est induite par une intervention chirurgicale ou par certains traitements médicaux qui arrêtent la fonction ovarienne. Au lieu de cela, il y a une période de transition d’environ quatre à huit ans avant la ménopause, lorsque les niveaux d’hormones reproductives fluctuent. Cette période est connue sous le nom de périménopause.



CNN : À quel âge cela se produit-il généralement ?



Loupe: La plupart des femmes entrent en ménopause entre 40 et 50 ans, l’âge moyen étant de 52 ans, selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Bureau de la santé des femmes.

La périménopause correspond aux années qui précèdent la ménopause. L’âge le plus courant auquel les femmes commencent la périménopause est donc dans la quarantaine.



CNN : Quels sont les symptômes typiques de la périménopause ?



Loupe: Les règles irrégulières sont un poinçon de la périménopause. La durée des cycles menstruels peut augmenter ou diminuer. La fréquence peut également changer et les femmes peuvent avoir des règles plus abondantes ou plus légères qu’auparavant. Les règles peuvent être sautées et le temps qui les sépare peut s’allonger de plusieurs semaines ou mois, en particulier lorsque les femmes approchent de la ménopause.

Les bouffées de chaleur sont une autre manifestation courante de la périménopause. Les sueurs nocturnes peuvent entraîner des problèmes de sommeil et un brouillard cérébral pendant la journée. Les femmes peuvent également ressentir des sautes d’humeur en raison des fluctuations hormonales et du manque de sommeil.

Certaines femmes souffrent de sécheresse vaginale à mesure que les niveaux d’œstrogènes diminuent. Ce changement peut rendre les rapports sexuels douloureux. La sécheresse vaginale peut également augmenter le risque d’infections des voies urinaires et d’incontinence urinaire. D’autres symptômes peuvent inclure une peau sèche, un amincissement des cheveux et une prise de poids.



CNN : Les femmes devraient-elles faire vérifier leur taux d’hormones pour voir si elles sont en périménopause ?



Loupe: Ceci n’est généralement pas recommandé. Premièrement, la ménopause est un diagnostic clinique posé lorsqu’une personne n’a pas eu ses règles au cours des 12 mois précédents. Aucun test spécifique n’est nécessaire pour diagnostiquer la ménopause ou la périménopause.

Deuxièmement, les tests peuvent ne pas donner de réponse définitive. Pendant la périménopause, les niveaux d’hormones fluctuent beaucoup et un test d’un jour peut être très différent du suivant.

Il existe des circonstances limitées dans lesquelles les tests pourraient être bénéfiques. Par exemple, une personne à qui l’on a retiré son utérus mais pas ses ovaires n’aura pas ses règles. De plus, les femmes qui utilisent une méthode contraceptive hormonale telle que la pilule contraceptive orale peuvent ne pas ressentir de changements dans leurs menstruations, car leurs autres symptômes pourraient être masqués par ces hormones. Elles voudront peut-être trouver un moyen de voir si elles atteignent la ménopause. Les personnes de moins de 40 ans qui n’ont plus leurs règles peuvent également vouloir passer un test pour voir si elles souffrent de ce qu’on appelle une insuffisance ovarienne prématurée, également connue sous le nom de insuffisance ovarienne primaire.

D’autres types de tests peuvent également être effectués. Ce n’est pas parce qu’une personne se trouve à un moment de sa vie où elle pourrait être en périménopause que tous ses symptômes sont dus à des changements hormonaux. Il est parfois nécessaire d’exclure d’autres causes médicales.



CNN : La prise de poids s’accompagne-t-elle de la périménopause ?



Loupe: Il s’agit d’un véritable phénomène. Une partie de la prise de poids est due au vieillissement, au ralentissement du métabolisme et à la perte de masse musculaire qui accompagne le vieillissement. Le changement d’œstrogène pendant la périménopause peut également conduire à la redistribution d’une plus grande quantité de graisse corporelle autour de la section médiane. Les changements de mode de vie peuvent également jouer un rôle ; le stress, les responsabilités professionnelles et de soins, ainsi que la fatigue peuvent conduire à une activité physique réduite ou à une moindre attention portée à une alimentation nutritive.

Certaines choses peuvent aider à prendre du poids en périménopause, à commencer par un régime qui met l’accent sur les aliments entiers comme les fruits, les légumes, les noix, la viande, le poisson et les grains entiers. Essayez de diminuer la consommation de aliments ultratransformésqui sont associés à l’obésité, au diabète, aux maladies cardiaques, cancerla démence et toute une série de conséquences négatives sur la santé. Les personnes qui fument devraient essayer d’arrêter. Et les femmes devraient évaluer la quantité d’alcool qu’elles boivent, car cela ajoute à l’excès de calories.

Une activité physique régulière est également importante. Les gens qui ont emplois principalement de bureau devrait particulièrement prêter attention et s’efforcer d’incorporer de courtes périodes d’exercice tout au long de la journée. Les meilleurs programmes d’exercices sont ceux qui ne se concentrent pas uniquement sur exercices cardio-aérobiques mais incorporez également des poids pour entraînement de force et de résistance. Et donner la priorité au sommeil est un autre élément clé, car un mauvais sommeil constant est un facteur de risque de prise de poids.



CNN : En parlant de sommeil, que peut-on faire pour les femmes en périménopause qui ont du mal à dormir ?



Loupe: Il est crucial de comprendre les causes sous-jacentes d’un mauvais sommeil. S’agit-il de sueurs nocturnes ? Avez-vous également des bouffées de chaleur pendant la journée ? Le cas échéant, des traitements sont disponibles. Est-ce du stress, de la dépression et/ou de l’anxiété ? Les problèmes de santé mentale doivent également être abordés. Sinon, bonne hygiène du sommeil est toujours un bon point de départ, notamment en établissant un horaire de sommeil, en évitant les siestes et l’alcool et en arrêtant d’utiliser les écrans au lit.



CNN : Le traitement hormonal est-il approprié pour les femmes en périménopause ?



Loupe: Il est important de faire la distinction entre l’hormonothérapie systémique, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tout le corps, et la thérapie qui contient des hormones ciblant des parties spécifiques du corps.

Pour certaines femmes, un traitement hormonal systémique est approprié. Par exemple, les femmes qui ont des problèmes importants de bouffées de chaleur peuvent en bénéficier, sous forme de pilule, de patch, de spray, etc. Les individus doivent discuter de leurs symptômes et vérifier leur éligibilité avec leur fournisseur de soins primaires.



CNN : Qu’en est-il des autres symptômes, comme la sécheresse vaginale ? Cela pourrait-il être atténué par un traitement hormonal ciblé ?



Loupe: Oui. Il existe une variété de comprimés, de crèmes et d’anneaux vaginaux qui peuvent délivrer des œstrogènes directement dans les tissus vaginaux. Ils peuvent aider à réduire la sécheresse vaginale, les douleurs lors des rapports sexuels et certains autres symptômes urinaires.



CNN : Où faut-il s’adresser pour obtenir plus d’informations sur la périménopause et la ménopause ? Et quelles sources devraient-ils éviter ?



Loupe: Les personnes qui disposent d’un prestataire de soins primaires de confiance, compétent dans la prise en charge des patientes ménopausées, devraient s’adresser à eux. Une ressource que je recommande vivement est la La Société de la Ménopause.

Un certain nombre d’entreprises vendent des produits liés à la ménopause et à la périménopause. Certains d’entre eux disposent d’informations utiles, mais font preuve de prudence et reconnaissent qu’ils ont des intérêts commerciaux qui ne correspondent pas toujours à ce qui est le mieux pour chaque patient et ses besoins spécifiques.

Une autre façon de faire face à l’anxiété et au stress que certaines femmes peuvent ressentir est de s’appuyer sur des amis, en personne et virtuellement, qui traversent ce changement de vie. Ces groupes peuvent également constituer un bon moyen de partager des informations, même si, encore une fois, il est important de s’assurer que les informations peuvent remonter à des sources fiables.