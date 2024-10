Périménopause | JAMC

Selon l’atelier sur les étapes du vieillissement reproductif, la périménopause commence par des différences persistantes de plus de 7 jours dans la durée du cycle menstruel. 1 La ménopause commence après 12 mois d’aménorrhée. Aucun test de laboratoire ou d’imagerie n’est nécessaire pour diagnostiquer la périménopause après 40 ans, étant donné la variabilité des taux d’hormone folliculo-stimulante pendant cette période et l’absence de valeurs seuils significatives.

Les symptômes de l’hypoestrogénie peuvent apparaître pendant la périménopause

Les taux d’œstrogènes fluctuants peuvent provoquer des saignements abondants et irréguliers, des symptômes vasomoteurs (bouffées de chaleur et sueurs nocturnes), des changements d’humeur et de mémoire, des troubles du sommeil, une diminution de la libido et des symptômes génito-urinaires. Ces symptômes peuvent précéder les dernières règles jusqu’à 10 ans.2