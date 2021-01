« Péril! » promis « quelque chose de fou » se produirait pendant « Final Jeopardy! » de vendredi! Et le jeu télévisé n’a pas déçu.

Épisode de vendredi de « Jeopardy! » s’est terminé par une rare égalité entre les concurrents Jack Weller et Brian Chang, le champion de retour de trois jours.

« Depuis toutes les années que j’ai regardées #Jeopardy, je ne me souviens pas avoir jamais vu de cravate, » tweeté utilisateur @ meghansmith55.

Les deux concurrents sont entrés dans Final Jeopardy avec 18 800 $.

« Beaucoup de choses dépendent de cette catégorie finale … un » Final Jeopardy « très important qui arrive dans la catégorie des » statues « », a déclaré Ken Jennings, l’hôte invité qui a pris les commandes après la mort d’Alex Trebek en novembre à 80 ans d’un cancer du pancréas.

La question: « Des statues honorant cet homme qui a été tué en 1779 se trouvent à Waimea, Kauai et à Whitby, en Angleterre. »

Weller et Chang ont tous les deux correctement deviné, « Qui est Cook? » Et les deux concurrents ont misé tout ce qu’ils avaient, ce qui a donné 37 600 $ et une égalité.

Pour déterminer un champion, les deux concurrents se sont affrontés lors d’un tour de jeu décisif à une question sur « History »: « En octobre 1961, le corps de Staline a été retiré de l’exposition dans la tombe de cet autre homme. »

Chang a commencé par la réponse correcte de «Lénine».

« Brian Chang, vous venez de gagner 37 600 $, et vous êtes notre quatre fois » Jeopardy! » Champion avec un total de 88 102 $ », a déclaré Jennings. « Quel jeu fantastique. »

Weller a remporté un prix de consolation de 2 000 $ pour sa deuxième place.

Visionneuse @EmersonLotzia référé au bris d’égalité comme «l’un des spectacles de compétition les plus rares et les plus intenses». Un bris d’égalité s’est produit pour la dernière fois lors d’un match régulier sans tournoi le 1er mars 2018.