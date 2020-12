La nouvelle saison de « Jeopardy! » – le premier sans feu Alex Trebek comme hôte – commencera à être diffusé le 11 janvier 2021.

Mais au lieu de nommer un nouvel hôte tout de suite, l’émission aura à la place plusieurs invités comme hôte pendant qu’elle recherche un nouveau remplaçant à long terme.

« Alex croyait en l’importance de ‘Jeopardy!’ et a toujours dit qu’il voulait que l’émission continue après lui », a déclaré Mike Richards, le producteur exécutif de l’émission, dans un communiqué de presse. « Nous honorerons l’héritage d’Alex en continuant à produire le jeu qu’il aimait avec des concurrents intelligents et des indices stimulants. En faisant venir des hôtes familiers dans un avenir prévisible, notre objectif est de créer un sentiment de communauté et de continuité pour nos téléspectateurs. »

L’émission a commencé la production de la nouvelle saison lundi avec le premier de ses hôtes intérimaires – Ken Jennings, un ancien concurrent avec un record pour la plupart des matchs consécutifs gagnés.