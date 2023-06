‘Péril!’ l’hôte Mayim Bialik sous le feu des critiques pour une autre décision douteuse: « Soyez au moins cohérent »

« Péril! » l’hôte Mayim Bialik est critiquée pour ses règles d’hébergement incohérentes.

Lors d’un Double « Jeopardy! » ronde, le concurrent Kyle Marshall a choisi la catégorie « Presidential Doin’s » pour 400 $.

L’indice sur l’écran disait : « Devenu Henry Clay Secrétaire d’Etat ; 2 ans après la Maison Blanche, installé dans une nouvelle Chambre (des Représentants). »

Après que Marshall ait répondu « Adams », Bialik, 47 ans, lui a demandé d’être plus précis dans sa réponse.

« Qui est John Adams », le « Jeopardy! » le concurrent a répondu.

Bialik a jugé la deuxième réponse de Marshall incorrecte et a accepté la réponse de la candidate Ilhanna Redzovic de « John Quincy Adams ».

Cependant, plus tard dans l’émission de mercredi soir, la star de « Call Me Kat » n’a pas demandé de précisions supplémentaires lorsque Marshall a répondu « Harrison » pour un autre indice présidentiel.

Les fans n’étaient pas contents de cette décision douteuse.

« Pourquoi Mayim a-t-il demandé des éclaircissements sur ‘Adams’ mais pas sur ‘Harrison?' » un « Jeopardy! » fan posté sur Twitter.

Un autre a écrit: « J’ai l’impression que si les juges de Jeopardy! ne prennent que » Harrison « au lieu d’exiger » William Henry « ou » Benjamin « , alors ils devraient également prendre » Adams « sans demander lequel. »

« Péril! » les fans ont critiqué les règles d’hébergement incohérentes de Bialik, « Prendre Harrison seul était une erreur. Mais au moins, soyez cohérent. »

Depuis que Bialik a commencé à animer le jeu télévisé bien-aimé, la star de « The Big Bang Theory » a reçu des réactions négatives de la part des fans qui ont été très francs sur les réseaux sociaux.

Plusieurs téléspectateurs ont continué à faire exploser son style d’hébergement après qu’elle et Ken Jennings aient succédé à l’ancien co-animateur Alex Trebek.

« Aussi fort que j’ai essayé, je me fous que Mayim Bialik héberge #Jeopardy. Elle fait une pause avant de répondre et ça me rend fou. Et je suis gâté par les Masters », a commenté une personne.

D’autres téléspectateurs semblent également remarquer l’hébergement incohérent de Bialik, « C’est drôle que vous disiez cela parce que ma femme et moi disons la même chose à propos des pauses étranges, même si elle ne me dérange pas en général, mais je pense que beaucoup de gens préfèrent Ken Jennings. »

Ce n’est pas la première fois que « Jeopardy! » les fans ont remis en question les décisions du jeu télévisé de Bialik.

Le mois dernier, il y a eu beaucoup de débats sur une réponse que Bialik a déclarée incorrecte.

Lorsque le candidat Sami Casanova a choisi la catégorie « The Quotable Alex » pour 1 600 $, l’indice disait : « Un auteur et ancien prisonnier : ‘Le socialisme de tout type et de toute nuance conduit à une destruction totale de l’esprit humain.' »

Tous les trois « Jeopardy! » les concurrents – Juveria Zaheer, la championne de retour Hannah Wilson et Casanova – ont deviné [Aleksandr] Soljenitsyne. Cependant, le nom russe semblait être mal prononcé.

« Non, c’est difficile à prononcer, à la recherche de Soljenitsyne », a déclaré Bialik, 47 ans, en insistant sur la bonne prononciation.

« Péril! » les fans sur Twitter sont rapidement entrés dans une frénésie et ont critiqué Bialik pour n’avoir accepté aucune des réponses des trois candidats.

Bialik a rejoint Jennings en tant que co-animateur du jeu-questionnaire en 2021 après la mort de Trebek d’un cancer du pancréas. Les deux ont d’abord été sollicités pour animer l’émission jusqu’à la fin de la saison 38, tandis que les dirigeants recherchaient un nouvel hôte permanent. Cependant, il a été annoncé en juillet 2022 que les deux partageraient officiellement le rôle.