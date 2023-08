‘Péril!’ l’hôte Mayim Bialik partage des photos de l’hôpital: « Ce n’est pas très amusant de vieillir »

Mayim Bialik prend sa santé en main.

Dans une série de photos et de vidéos partagées sur les réseaux sociaux, Bialik, 47 ans, a révélé à ses abonnés qu’elle était à l’hôpital pour une coloscopie de routine, profitant de l’occasion pour exhorter les autres à suivre ce type de tests préventifs et à ne pas être gêné par eux.

« Ce n’est pas très amusant de vieillir », le « Jeopardy! » hôte a admis dans sa légende. « Surtout lorsque vous devez subir une coloscopie de routine et que vous souhaitez vraiment ne pas avoir à le faire.

‘PÉRIL!’ L’HÔTE MAYIM BIALIK ADMET QU’ELLE SE SENT « INUTILE, NON PERTINENTE ET SANS VALEUR »

« Eh bien, je partage ceci parce que : 1. Enlevons la stigmatisation des choses routinières dont nous ne devrions vraiment pas avoir de problèmes en tant que société – ignorer les choses ne les fait pas disparaître ! Ne soyons pas non plus puritains à propos des coloscopies. C’est un truc », a-t-elle écrit.

« 2. Ce n’était pas mal du tout. 3. J’ai des conseils à partager une autre fois pour vous aider à ne pas en faire autant. 4. S’il vous plaît, ne tardez pas à prendre soin de votre corps. Il est lié à votre esprit et votre bien-être mental et émotionnel. Soyez proactif. »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

Dans une vidéo qu’elle a filmée à l’hôpital sans maquillage et vêtue d’une chemise d’hôpital, Bialik a commencé par : « Tout va bien, je vais bien, tout va bien, mais j’ai une procédure de routine aujourd’hui qui est recommandée aux personnes d’un certain âge. »

Elle a expliqué qu’elle voulait faire une vidéo sur le sujet « parce que je pense que c’est ce genre de choses dont si on n’en parle pas, il est plus probable que les gens ne prêtent pas l’attention dont ils ont besoin à certains aspects de notre physique le bien-être, qui est lié à notre bien-être mental.

« Donc, j’ai une coloscopie de routine, qui est recommandée pour les personnes d’un certain âge, et j’ai de très bons conseils si vous devez subir une coloscopie. Les gens m’ont donné de très bonnes suggestions pour faciliter le processus de préparation. Il y a beaucoup de choses qui sont effrayantes à propos d’une procédure de coloscopie pour beaucoup de gens. J’avais surtout peur de la préparation, mais je suis juste ici pour dire… »

‘PÉRIL!’ L’HÔTE MAYIM BIALIK RÉVÈLE LA FAÇON DÉCHIRANTE QU’ELLE A APPRIS DE LA MORT DE LA CO-STAR LESLIE JORDAN

La vidéo s’est coupée à ce moment-là, revenant au début.

Selon le CDC, il est recommandé aux adultes de commencer à subir des coloscopies de routine à 45 ans ou plus tôt si une personne souffre d’une maladie intestinale inflammatoire ou d’antécédents familiaux de cancer du côlon ou de polypes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bialik, également connue pour avoir joué dans la populaire sitcom « Big Bang Theory », a été félicitée par ses abonnés pour son message et de nombreuses histoires partagées pour aider à briser la stigmatisation qu’elle a décrite.

« Faites le test. Il a sauvé la vie de ma mère », a écrit une personne. « L’a trouvé tôt avec sa première coloscopie de routine et son chirurgien a pu lui sauver la vie. Il n’y a aucun symptôme jusqu’à ce qu’il soit trop tard. C’est un jeu d’enfant et vous avez terminé avant même de vous en rendre compte ! »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une autre personne a commenté : « Quand je pensais que je ne pouvais pas t’aimer plus ! Et je t’admire tellement ! Merci d’être toujours aussi affirmé et clair d’esprit. Tu partages toujours ta lumière avec tes fans et c’est quelque chose de GROS. »