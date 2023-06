‘Péril!’ l’hôte Ken Jennings révèle pourquoi il ne se serait jamais choisi pour remplacer Alex Trebek

Ken Jennings héberge actuellement « Jeopardy! » en alternance avec Mayim Bialik, l’autre animateur de l’émission, mais il a récemment révélé que s’il avait été en charge du casting, il serait parti dans une toute autre direction.

« Si j’embauchais pour ce travail, j’irais avec un diffuseur solide avec des décennies d’expérience, pas seulement quelqu’un qui s’est avéré bon dans l’émission il y a de nombreuses années », a-t-il admis. « Mais heureusement, ils ont pris une chance sur moi. »

Appelant le concert d’hébergement son « travail de rêve » dans une interview avec Deseret News, il a répété: « J’étais sûr à 100% que je n’aurais pas de chance pour le travail – parce que ce serait fou. »

Il a ensuite fait l’éloge d’Alex Trebek, le bien-aimé « Jeopardy! » hôte qui a dirigé le navire de 1984 jusqu’à sa mort d’un cancer du pancréas en 2020. À l’époque, la plupart des téléspectateurs trouvaient l’idée que quelqu’un reprenne le travail une pilule difficile à avaler.

‘PÉRIL!’ LE PRODUCTEUR SLAMS LA CRITIQUE DES FANS DE MAYIM BIALIK, KEN JENNINGS: « Cette émission est si difficile à animer »

Jennings a également félicité sa femme pour l’avoir aidé à gagner en confiance au cours de ces premiers jours, affirmant qu’elle s’était assurée que le spectacle soit diffusé tous les soirs.

« Et je disais : ‘Pourquoi regardes-tu « Jeopardy !? » Je ne suis pas au bureau, est-ce qu’on doit l’allumer ? », a-t-il ri. « Elle voulait me regarder tous les jours sur ‘Jeopardy!’ Peut-être que je n’étais pas favorable… J’adore « Jeopardy! » de la même manière que je le faisais quand j’étais enfant, mais je ne peux pas le regarder de la même manière que lorsque j’étais enfant. »

‘PÉRIL!’ L’HÔTE KEN JENNINGS SLAMS LES FANS POUR SE PLAIGNER AU SUJET D’UN INDICE « INCORRECT »: « ACHETER UN DICTIONNAIRE »

À propos de sa femme, il a poursuivi : « Elle a toujours été comme une vraie présence rassurante pour moi. Comme le premier jour où j’ai remplacé Alex, j’ai appelé chez moi et elle a dit : ‘Eh bien, comment ça s’est passé ?’ Et j’ai dit: « Eh bien, permettez-moi de le dire ainsi: je ne suis pas Alex Trebek là-haut. » Et elle a dit: « Eh bien, tu sais quoi? Peut-être que le premier jour, il ne l’était pas non plus. » Et j’avais vraiment besoin d’entendre ça tout de suite. »

Jennings a décrit avoir regardé l’émission tous les jours quand il était enfant et a expliqué comment le genre de révérence qu’il avait affecte la façon dont il gère le travail d’accueil maintenant.

« Maintenant que je conduis le camion, je prends vraiment cette responsabilité très au sérieux, comme la façon dont j’ai vu Alex le faire, je suis progressivement devenu un peu moins terrifié – tout comme jouer au jeu, je suppose », a-t-il déclaré.

« J’ai le travail de mes rêves et je dois me pincer tous les jours. Je ne le prends pas pour acquis. »

Bien que l’hébergement soit son travail de rêve, la compétition ne semble plus être dans les cartes pour lui.

Bien qu’il existe une règle en place selon laquelle les personnes qui ont animé l’émission ne peuvent pas concourir, le producteur exécutif Michael Davies a déclaré qu’il serait prêt à faire une exception dans les bonnes circonstances – probablement en raison du statut légendaire de Jennings en tant que concurrent.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cependant, Jennings n’est pas prêt à rejouer, pour une raison : son rival amical avec un autre « Jeopardy! » mastodonte, James Holzhauer.

« Permettez-moi d’être très clair et enregistré ici: c’est parce que je suis terrifié à l’idée d’affronter James parce que je pense qu’il gagnerait », a-t-il déclaré. « Je suis très heureux d’être à la retraite de ‘Jeopardy!’ parce que je pense que je m’en suis tiré avec un dans le tournoi GOAT. Et je pense qu’il y a de très bonnes chances qu’il essuierait le sol avec moi si nous devions jouer à nouveau. Donc je me sens très chanceux d’être à la retraite – ça ne va pas pas de revanche. »

« Péril! » Les fans ont été présentés pour la première fois à Jennings en juin 2004 lorsqu’il a fait sa première apparition en tant que concurrent dans l’émission. Il a remporté un record de 74 matchs consécutifs avant que sa séquence ne soit brisée en novembre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il détient toujours ce record, ainsi que le record des gains les plus élevés en saison régulière – pendant son passage dans l’émission, il a remporté un total de 2 520 700 $.