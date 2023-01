‘Péril!’ les producteurs révèlent de nouveaux plans pour la prochaine saison de l’émission

“Péril!” les producteurs écoutent leurs fans et font quelques changements.

Lors d’un récent épisode de “Inside Jeopardy!” podcast, les producteurs Michael Davies et Sarah Foss ont discuté de leurs résolutions du Nouvel An concernant la série, ainsi que des erreurs qu’ils ont commises la saison dernière et de la manière dont ils pensent pouvoir améliorer la série. Davies a noté une chose, c’est que les épisodes d’après-saison “ont vraiment fonctionné” mais peuvent être mieux réalisés.

“Ma première résolution est que nous allons étendre l’après-saison l’année prochaine”, a déclaré Davies. “Nous avons eu une sorte de chose un peu bizarre où nous avons lancé la saison régulière pendant cinq semaines, puis nous sommes entrés en séries éliminatoires, et nous sommes revenus et sommes revenus en saison régulière, et je pense que ce que nous allons faire ensuite La saison est que nous allons lancer la saison avec les séries éliminatoires, puis passer en saison régulière par la suite.”

Les émissions d’après-saison incluent “Jeopardy! Tournament of Champions” et le “Second Chance Tournament”. En les ajoutant au début de la saison, les producteurs éviteront d’interrompre le jeu régulier et n’interféreront pas avec une séquence de victoires potentielles dans laquelle le public est investi.

Bien qu’ils soient ravis du succès des émissions d’après-saison et de leur expansion, Davies a tenu à reconnaître que lui et Foss « comprennent la valeur des nouveaux joueurs qui ont la possibilité de monter sur la scène d’Alex Trebek et d’avoir des opportunités de jouer », et dit que l’ajout d’épisodes d’après-saison n’empêchera pas de nouveaux joueurs de monter sur scène.

“Nous pouvons étendre l’après-saison, nous pouvons l’étendre à neuf semaines, 10 semaines, 11 semaines, quoi que nous décidions, huit semaines, il y aurait encore beaucoup de semaines pour un gameplay régulier”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous allons étendre les séries éliminatoires. Je pense que ce sera une chose très importante.”

Foss a ajouté: “Je pense que cela peut signifier que nous avons moins de tournois plus traditionnels que nous avons organisés dans le passé, car nous entendons nos fans et nos joueurs dire qu’ils veulent plus de chances pour que les gens aient cette première fois. opportunité, et certains de nos tournois dans le passé n’ont pas nécessairement permis une place dans le TOC, donc cela pourrait être un moyen d’avoir cet équilibre.”

L’émission compte actuellement deux animateurs qui assument des responsabilités différentes, Ken Jennings animant les épisodes syndiqués réguliers et Mayim Bialik animant le tournoi High School Reunion et “Celebrity Jeopardy!” qui est diffusé le jeudi.

Davies est tellement impressionné par le succès de “Celebrity Jeopardy!” disant que “sur la base des performances de cette émission”, elle est passée d’une émission syndiquée à “un rendez-vous aux heures de grande écoute”.

L’une des autres résolutions de Davies pour 2023 est de faire enfin décoller “Jeopardy! Masters”, appelant le projet son “bébé” et son “rêve le plus cher”. Il a expliqué que le spectacle était quelque chose qu’il voulait réaliser depuis son premier jour de travail, mais que le moment n’était pas propice jusqu’à maintenant.

“Nous avons ces joueurs de niveau professionnel et d’élite, et nos fans… nous le disent sur les réseaux sociaux tout le temps que vous regardez l’émission à travers ces personnes”, a-t-il déclaré. “Je regarde juste les notes, et quand nous avons un super champion là-bas dans le mélange, et tout à coup quand nous les avons fait jouer les uns contre les autres, la qualité des programmes, les notes de ces programmes, les interactions sur les réseaux sociaux, l’engagement avec ces programmes, c’était hors des charts.”

Il a terminé en disant: “Nous allons faire en sorte que” Jeopardy! Masters “arrive”, Foss s’exclamant que les fans le verront en 2023. Le prochain défi auquel ils sont confrontés est de décider à quels anciens champions ils vont choisir de participer. le nouveau spin-off.

La date de début de la saison 40 n’a pas encore été publiée, mais il a été annoncé mercredi que l’émission avait été renouvelée pour la saison 2027-2028.