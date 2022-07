Péril! les fans terrassés par un événement rare qu’ils n’ont « JAMAIS VU » dans le premier match de Ken Jennings depuis la pause

PÉRIL! les fans ont été bouleversés par un événement rare qu’ils n’ont « JAMAIS VU » lundi.

Cela s’est produit lors du premier match de Ken Jennings depuis sa pause d’hébergement.

Péril! les fans qui veulent que Ken Jennings soit l'hôte à plein temps étaient ravis qu'il soit de retour

Mais encore plus excitant était la fin de ce soir, un formidable événement décisif

Ken, 48 ans, est revenu à Jeopardy ! pour son premier match depuis mai.

Plus tôt, il a choqué ses supporters lorsqu’il a annoncé qu’il serait absent pendant “des mois” – et il est en effet maintenant sur le point de clôturer la saison.

Le créneau d’hébergement permanent entre lui et Mayim Bialik est toujours au programme, la saison 38 se terminant le 31 juillet 2022.

Mais ce soir, la bataille des hôtes a été éclipsée par une finition sauvage que certains fans n’avaient “jamais vue auparavant”.

La championne de 3 jours Emily Fiasco – une professeure de musique aux boucles d’oreilles astucieuses – a affronté Erica Weiner-Amachi et William Chou.

Mais les choses ont atteint un crescendo car Final Jeopardy s’est avéré ne pas toujours être aussi définitif.

Entrant dans le dernier tour toujours important, Emily avait 7 800 $ contre 11 600 $ pour Erica et 8 800 $ pour William.

L’indice était un triple-get; ce qui signifie que tous les trois ont bien compris.





Bien qu’Emily ait audacieusement doublé son score avec un total de 15 600 $, ses nouveaux venus savaient ce qui allait arriver et ont parié suffisamment pour la battre si c’était juste.

En effet, ils l’étaient et du coup les deux nouveaux joueurs possédaient tous les deux 15 601 $.

Ils se sont affrontés dans un tour après Final Jeopardy, alors que les écrans s’allumaient en annonçant “Tie Breaker!”

“Amis, William et Erica se dirigent vers un bris d’égalité!” Ken a annoncé avec surprise alors qu’ils riaient exsudant des nerfs purs.

Les deux joueurs ont fébrilement tenté de bourdonner en premier – l’indice n’avait pas de montant en dollars, celui qui l’a obtenu a gagné.

“Indice de bris d’égalité:” Le passage du pouvoir “couvre 1958 à 1964 dans le 4e volume de Robert Caro sur la vie de cet Américain”, lit-on.

William a sonné le premier et a répondu “Qui est Lyndon Johnson?”.

Le joueur en costume est devenu un champion d’un jour d’une manière absolument incroyable.

‘LE JEU LE PLUS PASSIONNANT’

“Aujourd’hui, c’était la première fois que je voyais un bris d’égalité dans @Jeopardy”, a écrit un fan sur Twitter.

« Content de revoir Ken ! un jeu des plus excitants !!!!!” écrit un autre.

“Un bris d’égalité plutôt cool” a noté un troisième.

“Je me demandais ce qui se passerait s’il y avait égalité à Final Jeopardy et j’ai eu ma réponse !” écrit un quatrième.

Un cinquième a frappé, « Oh Dieu merci, Ken Jennings est de retour sur Jeopardy cette semaine. Mayim n’est PAS ÇA.

“Quel match fantastique”, a même fait remarquer Ken – commençant la semaine avec tout un buzz, même si le champion de retour a été détrôné.

Il s’agit du deuxième bris d’égalité de cette saison passionnante – le premier est revenu en février.

Avant 2016, les égalités se traduiraient par des joueurs co-champions et apparaissant tous les deux dans le prochain match, par Decider.

Mais depuis, Jeopardy ! a ajouté un tour de bris d’égalité – leur site Web se lit de manière assez déclarative, “il peut y avoir un gagnant”.

HÔTE PROBABLE ?

Ken et Mayim ont commencé à remplacer le légendaire Alex Trebek après son décès tragique en 2020 et une flotte d’invités célèbres de la saison 37, dont Mike Richards, désormais en disgrâce.

Les cotes d’écoute de l’émission ont presque doublé pour atteindre 9,7 millions de téléspectateurs lorsque Ken a fait sa première apparition.

Lorsque Mayim a repris ses fonctions d’hébergement, l’effectif est tombé à 5,9 millions de téléspectateurs lors d’un championnat universitaire et, malheureusement, elle n’avait pas battu les notes de Ken depuis la saison 38.

De ces notes révélatrices aux “indices cryptés”, les fans ont recueilli des indices selon lesquels l’ancien champion sera choisi plutôt que l’actrice.

D’une part, il a envoyé ses fans s’effondrer lorsqu’il s’est retiré de la nouvelle saison de The Chase.

Une autre était que Ken a accepté un prix Daytime Emmy 2022 en juin seul sans Mayim, qui n’était pas non plus dans son montage – et elle a fait renouveler sa sitcom Fox, ce qui la rend plus occupée que lui.

“S’il vous plaît, dites-moi que c’est parce que vous prenez le travail d’hébergement à plein temps de Jeopardy”, a tweeté un fan, alors que des centaines d’autres pensaient qu’il libérait son emploi du temps.

Les fans n’ont pas été satisfaits de la présence sur scène de Mayim, la claquant assez régulièrement pour des erreurs et des mésaventures.

Ils ont choisi son temps de réaction “lent” aux réponses des joueurs ainsi que ses interactions rigides avec les joueurs pendant les parties de narration des questions-réponses.

Mayim a ensuite fait face à la fureur des fans lorsque la signature d’un joueur a été jugée trop bâclée dans FJ bien qu’elle ait apparemment écrit “Harriet Tubman”.

Et le mois dernier – bien que ce ne soit pas la faute de l’actrice devenue animatrice – il y a eu ironiquement une faute de frappe dans Final Jeopardy quelques jours seulement après l’erreur d’orthographe qui n’aurait pas pu tomber à un pire moment.

Cela dit, les téléspectateurs se sont réchauffés avec l’actrice et seraient sûrement d’accord avec une situation de co-animateur en cours étant donné que l’émission concerne les joueurs et non l’hôte, comme Alex l’a dit un jour.

De plus, les fans ont trouvé rafraîchissant d’avoir une animatrice aux multiples talents dans un jeu télévisé qui était si dominé par les champions masculins jusqu’à récemment.

Ken a étonnamment tweeté en mai : « Je rends les clés à la talentueuse actrice-productrice-scénariste-réalisatrice (!) Mayim Bialik pour quelques mois », ajoutant : « Nous avons de la chance de l’avoir ! Je serai de retour avant la fin de la saison.

Depuis lors, il est couché à Hawaï et chez lui à Seattle, Washington – bien qu’il ait dit qu’il avait déjà été sollicité pour enregistrer plus d’épisodes pour la saison 39, un autre indice que le travail pourrait être le sien.

Une possibilité qui a été suggérée par les dirigeants est que l’actrice pourrait simplement héberger bientôt des retombées, peut-être avec Buzzy Cohen.

“Tellement content de revoir Ken. Jeu beaucoup plus fluide sans pauses entre la réponse et la reconnaissance du bien ou du mal. Aucune question ne peut être le meilleur hôte. J’espère que c’est permanent », a écrit un autre fan sur YouTube ce soir.

