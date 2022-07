Péril! les fans stupéfaits après la légende vivante de l’émission Mayim Bialik SNUBS avant que le dernier tour sauvage ne mène à un choc bouleversé

PÉRIL! les fans ont été stupéfaits après l’animateur Mayim Bialik et l’émission SNUBBED sa légende vivante résidente.

Le match de jeudi a eu un tour final extrêmement satisfaisant, bien que beaucoup soient restés furieux face à cette étape oubliée.

abc

Mayim Bialik héberge Jeopardy! cette semaine[/caption]

PA

Mais elle et la série ont apparemment oublié de mentionner le 94e anniversaire de l’emblématique Johnny Gilbert[/caption]

L’épisode de ce soir de Jeopardy ! a vu la championne de retour Emily Fiasco, directrice d’orchestre d’un collège de St. Louis, Missouri, affronter Anjali Bhat et Mark Primiano.

Mais avant même que le jeu n’ait commencé, un problème est apparu sur le plateau.

Mayim, 46 ans, qui partage les tâches d’accueil avec l’ancien champion Ken Jennings, 48 ​​ans – avec le spectacle lui-même a malheureusement oublié un anniversaire.

Johnny Gilbert, annonceur en pleine forme depuis 1984 aux côtés de feu Alex Trebek – a eu 94 ans le 13 juillet.

En savoir plus sur Jeopardy ! HÔTE PROBABLE Ken de Jeopardy! accueillera OVER Mayim, des classements aux “indices cryptiques” TRE-RETOUR Péril! les fans se réjouissent après que le spectacle ait apporté un changement majeur pour honorer le regretté Alex Trebek

ICÔNE SNUBBÉ

La voix emblématique derrière le “This is Jeopardy!” l’intro pendant des décennies n’a pas reçu d’hommage.

Bien que l’émission ait été pré-enregistrée des mois à l’avance, Jeopardy! n’a pas posté en ligne sur l’événement spécial non plus et aucune note n’a été offerte.

Un utilisateur de Facebook a exprimé sa déception: «J’ai été un peu surpris qu’il n’y ait pas eu de cri de joyeux anniversaire à Johnny Gilbert.

“Il a une voix tellement forte, surtout pour ses 94 ans. Je crois qu’il est avec Jeopardy depuis 38 ans.





“Joyeux anniversaire, Johnny, et merci pour tous les souvenirs.”

Un autre utilisateur a répondu : « Honte à eux de ne pas lui avoir souhaité un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Monsieur.”

Un troisième a écrit: “Il aurait dû y avoir une mention de Johnny.”

Johnny a remporté un titre Guinness World Records en 2017 pour la plus longue carrière en tant qu’annonceur de jeu télévisé pour la même émission.

Il a rejoint la gamme quand Alex l’a fait en 1984 et ensemble, ils constituaient ce que beaucoup considèrent comme son itération moderne.

JEU TENDU

La championne Emily (dont le total d’une journée était de 28 000 $) a marqué un coup assez impressionnant ce soir, tout compte fait.

Emily menait à 14 000 $ contre 12 600 $ pour Anjali et 8 000 $ pour Mark avant Final Jeopardy.

Les choses se sont tendues pour la douce championne de retour, qui a partagé que son mari l’avait mise en place avec un pseudo-Jeopardy! tableau de pratique à la maison.

Mark a d’abord révélé qu’il avait bien compris l’indice avec “Qui est Lénine?”

Le pari de 7 500 $ avait alors 15 500 $ et était en tête – mais il était temps pour Emily de révéler sa réponse et son pari.

Elle a misé un énorme 11 201 $ et a également eu la bonne réponse, avec 25 201 et un total impressionnant de 53 201 $ sur 2 jours.

Après le match de mardi que de nombreux fans ont qualifié de “stupide” compte tenu du pari Final Jeopardy d’un joueur, son coup fort (si elle avait sous-misé, elle aurait pu perdre) était un spectacle satisfaisant.

Mardi, le joueur à la deuxième place a obtenu FJ correct alors que le champion de l’époque ne l’a pas fait – mais le deuxième a misé si bas qu’il a quand même perdu.

C’était en effet rafraîchissant de voir Emily défendre son titre avec un pari solide et elle tentera d’en gagner trois demain soir.

TRE-BACK EN ACTION

Les héritages sont importants pour Jeopardy !, cependant – après la mort tragique d’Alex Trebek en 2020, ses créateurs ont trouvé un moyen d’honorer sa mémoire.

Dans un nouveau clip vidéo partagé sur Twitterle spectacle a officiellement annoncé son retour à un public de studio en direct.

La promo comprenait des images de la toute nouvelle scène nommée d’après le regretté hôte, avec la salle remplie de chaises pour la participation des fans.

Des mots sont alors apparus sur l’écran, lisant : « Ce n’est pas pareil sans toi.

“Content de te revoir. Les billets pour la saison 39 sont maintenant disponibles sur Jeopardy.com.

Le jeu télévisé a sous-titré leur message: «Bienvenue à nouveau sur la scène Alex Trebek! Pour la première fois en deux ans, les billets pour notre public de studio sont désormais disponibles !

HÔTE PROBABLE ?

Après le décès tragique d’Alex Trebek, les hôtes par intérim Ken Jennings et Mayim Bialik se sont disputés le rôle permanent d’animateur de l’émission.

Des notes révélatrices aux “indices cryptés”, les fans ont recueilli des indices selon lesquels l’ancien champion sera choisi plutôt que l’actrice.

Ken a choqué ses partisans lorsqu’il a annoncé en mai qu’il serait absent pendant “des mois”.

Cependant, il revient apparemment lundi par programme télévisé pour clôturer la saison.

Bien que sa pause ait choqué les partisans de Ken, le créneau d’hébergement permanent est indécis, la saison 38 se terminant le 31 juillet 2022.

Les détectives d’Internet ont repéré de nombreux indices selon lesquels Ken se prépare à filmer toute la saison 39 en solo et à passer le précieux flambeau d’Alex Trebek.

D’une part, l’ancien concurrent a fait fondre ses fans lorsqu’il s’est retiré de la nouvelle saison de The Chase.

Une autre était que Ken a accepté un prix Daytime Emmy 2022 en juin seul sans Mayim, qui n’était pas non plus dans son montage – et elle a fait renouveler sa sitcom Fox, ce qui la rend plus occupée que lui.

En savoir plus sur le soleil DERNIERS MOMENTS À l’intérieur des dernières heures déchirantes d’Ivana Trump avant d’être retrouvé mort

“S’il vous plaît, dites-moi que c’est parce que vous prenez le travail d’hébergement à plein temps de Jeopardy”, a tweeté un fan, alors que des centaines d’autres pensaient qu’il libérait son emploi du temps après avoir quitté The Chase.

Les fans n’ont pas été satisfaits de la présence sur scène de Mayim, la claquant assez régulièrement pour des erreurs et des mésaventures.

Getty

L’émission n’a jamais souhaité un joyeux anniversaire au grand Johnny Gilbert, 94 ans, vêtu d’une veste Varisty, son annonceur depuis l’arrivée d’Alex Trebek – beaucoup ont qualifié le camouflet de “honteux”[/caption]

abc

La championne des 2 matchs Emily Fiasco, dont les fans ont appelé le “niveau de Dieu” – a remporté son deuxième match avec un pari solide[/caption]

abc

Elle a obtenu le dernier indice correct et a battu les concurrents alors que cela aurait pu aller dans les deux sens – Ken Jennings revient lundi[/caption]